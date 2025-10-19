Brito la saca, pero Leones son superados en el Quisqueya

Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- Sócrates Brito conectó un cuadrangular de 436 pies de distancia, pero los Leones del Escogido fueron superados este sábado por los Tigres del Licey 8-2 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El bambinazo de Brito contra Radhamés Liz por el bosque derecho, su primero de la temporada, tuvo velocidad de salida de 109.3 millas por hora y sirvió para que los escarlatas se acercaran 2-1 en la pizarra en el segundo episodio.

Los añiles marcaron dos vueltas en la primera entrada ante Johnny Cueto tras sencillo de Gustavo Núñez al prado derecho seguido de otro imparable al central por parte de Griffin Conine, lo que se combinó con un error del jardinero Alexander Canario, dejando ir la pelota hacia atrás, permitiendo que ambos corredores entraran en carrera.

En el cuarto, los visitantes ampliaron la ventaja frente a Cueto, a quien Liover Peguero le conectó doble al bosque derecho, Francisco Mejía un sencillo a la misma zona y Yunior Severino otro tubey al central para colocar el juego 4-1.

Los liceístas sumaron una más en el séptimo con un doble remolcador de Mel Rojas Jr. al prado derecho contra Diógenes Almengó, mientras que en la parte baja un incogible al jardín derecho por parte de Jonathan Araúz ante Jairo Asencio llevó a Brito al plato desde la antesala con la número dos de los locales. En el noveno, los Tigres fabricaron otras tres para ampliar ventaja.

El revés fue para Cueto (0-1) al tolerar las cuatro anotaciones, tres de ellas limpias en 3.1 entradas, en las que ponchó a un hombre. El ganador fue Nico Tellache (1-0) al presentarse en tres actos en blanco, de un imparable y tres ponches.

Por el Escogido, Brito bateó de 3-2, con jonrón, una impulsada, dos anotadas y un boleto; Araúz, de 3-1, con una empujada, y Navarro, de 3-2, con transferencia. Por el Licey, Mejía se fue de 5-3, con dos producidas y una anotada, y Severino, de 4-1, con doble y dos remolcadas.

Tras el encuentro, los escarlatas tienen marca de 0-3 y los bengalíes de 2-0.

Los Leones seguirán en el Quisqueya este domingo para recibir a los Toros del Este a las 4:00 de la tarde.