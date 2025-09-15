Calero derrota a domicilio a Los Mina en inicio Serie Final Basket Superior Femenino Avasado

Por Leòn Felipe Rodriguez

LOS MINA, Santo Domingo Este.- El equipo de Calero inició con buen pie su andanza en la Serie Final del Primer Torneo de Baloncesto Superior Femenino de la provincia Santo Domingo, al derrotar a domicilio al conjunto de Los Mina 83 por 75 puntos, en partido disputado en el Club Deportivo y Cultural de Los Mina.

La Serie final de la justa se juega al mejor de tres partidos por la Copa Banreservas y está dedicada a la ex selección nacional Andreína Paniagua.

Claribel Rodrìguez, fue la gran figura ofensiva por Calero con 39 puntos y 9 rebotes, respaldada por Arisleidys

Tolentino con (13 puntos, 11 rebotes).

Mientras que por Los Mina sobresalieron en la ofensiva Vanessa Batista 21 puntos,14 rebotes y Fàtima Marte, 16 unidades, 10 rebotes.

Caleriana y Leñeras de Los Mina, finalizaron empatadas en el primer y segundo cuarto 18-18, 23-23, pero en el tercer período, las Lominera tomaron ventaja 19 -15 y en el ultimo cuarto las muchachas de Villa Duarte dominaron 27-15, manteniendo ofensiva continua y una defensa sólida que les permitió asegurar el primer triunfo.

La Serie Final está pactada al mejor de tres encuentros. El segundo choque se disputará este martes 16 de septiembre, en la casa de los Campeoneos, el bajo techo de Calero Villa Duarte, a partir de las seis de la tarde.

Premiación y Reconocimientos

Antes de iniciar la segunda mitad del partido el Comité Organizador del Primer Torneo de Baloncesto Superior Femenino de la provincia Santdurante la Serie Regular en los renglones de Jugadoras Màs Valiosa(MVP), líder en Puntos Anotadoso Domingo, organizador por la AVASADO, procedió a premir a las jugadoras màs destacadas , líder en Rebotes y líder en Asistencias otorgadas..

El presidente de Abasado, William Cabral, agradeció el respaldo del sector privado, del gobierno y de los alcaldes de la provincia y junto a la diputada y ex jugadora Patricia Núñez, presidenta del Comité Organizador, la diputada Dellys Feliz y otros integrantes del comité organizador, procedieron a premiar a las mejores de la Serie Regular.

El joven Amable Valentín Ozuna, capataz del conjunto de Los Mina, recibió el galardón de Dirigente del Año. Además un premio en efectivo de dos mil pesos. Les siguieron sus pupilas: Fátima Marte (MVP, Jugadora Màs Valiosa) y Vanessa Batista, líder en Asistencias, quienes recibieron trofeos y dos mil pesos en efectivo.

El galardón de líder en Puntos fue para la caleriana Karina Capellán y el liderato en Rebote se lo llevó Rudelfi De Jesús, del club Pueblo Nuevo. Ambas también recibieron dos mil pesos en efectivo.

De su lado, la diputada Delly Feliz, recibió una placa de reconocimiento por su ardua labor en favor del desarrollo del deporte en la provincia Santo Domingo y muy especialmente en el municipio, lo que le ha valido para que la señalen como «La Madrina del Deporte en Santo Domingo Este»

Feliz, agradeció al Comité Organizador de la justa por el reconocimiento, exhortó a las jugadores seguir adelante en el deporte, al tiempo que renovó su compromiso de continuar aportando y aportando por la masificación del deporte en la provincia

Además de Calero y Los Mina, en el torneo también accionaron los clubes Pueblo Nuevo y Las Caribe.

El Comité Organizador del Primer Torneo de Baloncesto Superior Femenino de la provincia Santo Domingo, lo integran además, las diputadas Dellys Feliz, Lucy de León, Anny Mambrú y Altagracia de los Santos.

Entre las entidades que respaldan la justa figuran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Banreservas, Ministerio de la Juventud, Cámara de Diputados, Programa Supérate, Ministerio de Deportes y Seaboard Energía Limpia.