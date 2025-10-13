Consulado RD, INDEX NJ y UNETE Foundation realizan feria de salud gratuita en Paterson
𝐏𝐚𝐭𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧, 𝐍𝐉,-𝐂𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐦á𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬, 𝐔𝐍𝐄𝐓𝐄 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐉𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲, 𝐞𝐥 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐗 𝐍𝐞𝐰 𝐉𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲 𝐲 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐍𝐉𝐂𝐄𝐄𝐃 (𝐍𝐞𝐰 𝐉𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧), 𝐥𝐥𝐞𝐯ó 𝐚 𝐜𝐚𝐛𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐭𝐨𝐬𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧, 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐉𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲.
𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚, 𝐦á𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟎𝟎 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐦é𝐝𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐱á𝐦𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜á𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐦𝐚, 𝐜á𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐨𝐮𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐨, 𝐜á𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫ó𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐲 𝐜á𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐥, 𝐚𝐬í 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐫ó𝐧𝐢𝐜𝐨-𝐝𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐝𝐢𝐚𝐛𝐞𝐭𝐞𝐬 𝐞 𝐡𝐢𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧.
𝐄𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢é𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭ó 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐬 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬, 𝐫𝐞𝐚𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫í𝐚𝐬.
𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭ó 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐉𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲, 𝐞𝐥 𝐬𝐞ñ𝐨𝐫 𝐜ó𝐧𝐬𝐮𝐥 𝐉𝐨𝐬é 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐫𝐢𝐞𝐥, 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐔𝐍𝐄𝐓𝐄 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮 𝐚𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐲 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐥 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫 𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐦é𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚 𝐲 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚.
“𝐂𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞 𝐚 𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚. 𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐫 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐮𝐧𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞”, 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜ó 𝐥𝐚 𝐃𝐫𝐚. 𝐈𝐫𝐦𝐚 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐔𝐍𝐄𝐓𝐄 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
𝐔𝐍𝐄𝐓𝐄 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐢ó 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚, 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐗 𝐍𝐞𝐰 𝐉𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲, 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐍𝐉𝐂𝐄𝐄𝐃 𝐲 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐦é𝐝𝐢𝐜𝐨𝐬, 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐥𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐚