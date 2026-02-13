Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte presenta propuesta de año sabático a ministro de educació

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD) sostuvo una reunión con el Ministro de Educación, Lic. Luis Miguel De Camps, con el propósito de depositar formalmente la propuesta de ordenanza que establece el Año Sabático para todo el personal docente, técnicos distritales, regionales y nacionales del Ministerio de Educación (MINERD), como una política orientada a la dignificación, el bienestar y el fortalecimiento profesional del magisterio nacional.

Durante el encuentro, la comisión de la corriente explicó que la propuesta reconoce las altas cargas laborales, la presión emocional y el estrés prolongado a los que está sometido el personal docente, factores que inciden directamente en la salud mental y en la calidad del proceso educativo, haciendo necesaria la creación de espacios institucionales de renovación profesional.

La iniciativa plantea el Año Sabático como un derecho del personal docente del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), consistente en una licencia de un (1) año con disfrute íntegro de salario por cada diez (10) años continuos de servicio efectivo, sin pérdida de derechos laborales, de carrera ni de seguridad social.

Asimismo, la ordenanza define el Año Sabático como un período destinado a investigación educativa, formación académica, sistematización de experiencias pedagógicas, producción intelectual o recuperación personal y profesional, contribuyendo a la mejora continua de la calidad educativa y al fortalecimiento del sistema nacional.

La propuesta contempla una implementación progresiva, sujeta a la planificación académica y administrativa y a la disponibilidad presupuestaria, así como la creación de una Comisión Técnica interinstitucional responsable del reglamento, la evaluación de solicitudes, el seguimiento de los proyectos y la valoración de los resultados obtenidos.

La comisión de la CMJPD estuvo encabezada por Menegildo De La Rosa, presidente de la organización, e integrada por Miguel Ángel Fernández y Miguelina Estévez, vicepresidentes; María Teresa Cabrera, ex presidenta de la CMJPD, Rafael Félix, secretario general; Clemente Peguero, secretario de organización; así como Mario Acevedo y Anyelina Familia, miembros del Secretariado Ejecutivo.

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte valoró positivamente la receptividad del ministro de Educación al tiempo que reafirmó que la propuesta de Año Sabático no constituye un privilegio, sino una inversión estratégica en el desarrollo humano y profesional del magisterio, indispensable para garantizar una educación pública de mayor calidad para el país.