Danilo Medina critica lentitud del gobierno y dice el PLD fijará posición tras rendición de cuentas

Por Joselito Feliz

Santo Domingo.– El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, acudió a la sede de la Junta Central Electoral (JCE) acompañado del secretario general del partido, Jhonny Pujols, y una comisión del Comité Político, donde renovó su cédula de identidad y electoral, cumpliendo con su deber ciudadano y reafirmando su compromiso con la institucionalidad democrática.

Previo al proceso, Medina sostuvo un encuentro con el presidente de la JCE, licenciado Román Jáquez. Al concluir la jornada, el exmandatario valoró positivamente el nuevo documento de identidad, destacando sus altos niveles de seguridad y modernización. Asimismo, llamó a la ciudadanía a acudir masivamente a actualizar su cédula cuando sea convocada por el organismo electoral.

Medina aseguró que el PLD colaborará con la Junta en todo lo necesario para facilitar que su militancia y la población en general obtengan el nuevo documento, subrayando que la cédula no solo es fundamental para ejercer el derecho al voto, sino también para la vida civil de los ciudadanos.

Durante un intercambio con la prensa, el dirigente político indicó que su organización fijará posición sobre la rendición de cuentas del presidente de la República luego del 27 de febrero. También criticó la lentitud del gobierno en la ejecución de proyectos y el uso del presupuesto de inversión, al tiempo que rechazó cualquier práctica de cobros irregulares a empleados públicos para financiar actividades políticas, señalando que tales acciones deben ser investigadas y sancionadas si se comprueba su veracidad.

De su lado, el secretario general del PLD, Jhonny Pujols, informó que el equipo técnico del partido y el Secretariado de Políticas Públicas evalúan desde diciembre el desempeño de las instituciones gubernamentales.

Adelantó que la organización presentará próximamente un informe formal sobre lo que considera retrocesos y desaciertos de la actual gestión. Pujols también felicitó a la Junta Central Electoral por el proceso de modernización del documento de identidad, calificándolo como seguro y acorde con los estándares actuales, e invitó a la población a cooperar con su actualización.

Acompañaron a Medina y Pujols los vicepresidentes del PLD, Temístocles Montás, Yván Lorenzo y Zoraima Cuello; los aspirantes presidenciales Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García; así como los miembros del Comité Político Ramón Fadul (delegado político), Danilo Díaz (suplente político), Miriam Cabral, Margarita Pimentel, Cristina Lizardo, Alejandrina Germán, José Dantés, Tommy Galán, Jaime David Fernández Mirabal, Andrés Navarro, Rubén Bichara, Melanio Paredes y Robert de la Cruz.

También estuvieron presentes Domingo Jiménez, delegado suplente técnico; Gustavo Sánchez, Lidio Cadet, Carlos Pared Pérez; Bienvenido Casado, delegado técnico; Braulio Frías, delegado ante elecciones; y Carlos Ferreras, suplente delegado ante elecciones.