Desde julio: Gobierno impone nuevos horarios en oficinas públicas para descongestionar el Gran Santo Domingo

Santo Domingo, RD. – – En seguimiento a la estrategia “RD se Mueve” y el plan para descongestionar las calles del Gran Santo Domingo, presentado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la Circular 008962, que oficializa el escalonamiento de los horarios laborales en el sector público.

Tanto el MAP como el Intrant realizarán un proceso de evaluación, supervisión y seguimiento constante para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas y el impacto en la mejora del descongestionamiento del tráfico en el Gran Santo Domingo.

Mediante el documento oficial firmado por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, a partir del martes primero de julio 2025, las instituciones públicas, con presencia en el Gran Santo Domingo, deberán dividir el 70% de su personal en los horarios de 7:00 am – 3:00 pm y de 7:30 am – 3:30 pm; mientras que el 30% se podrá mantener en su horario habitual, de 8:00 am a 4:00 pm.

La circular apunta que aquellas instituciones que sobrepasen las 2,000 visitas al mes, en servicios de atención al ciudadano, deberán establecer dos turnos, el primero iniciando a las 7:00 de la mañana, finalizando a las 2:00 de la tarde; mientras que el segundo iniciaría a las 2:00 pm y se extendería hasta las 9:00 de la noche.

Dentro de las instituciones que caen en esa categoría están las direcciones generales de Pasaportes, Migración, Aduanas, Impuestos Internos; el propio Intrant, entre otras entidades gubernamentales.

“El escalonamiento de horarios laborales es una medida efectiva, probada a nivel internacional, para distribuir de forma más eficiente la demanda del transporte y reducir el volumen de vehículos en momentos críticos”, expone la circular en sus considerandos.

Con relación a las entidades que operan con turnos rotativos o 24/7, como hospitales y centros de emergencia, estas mantendrán su esquema habitual, adaptando sus áreas administrativas al escalonamiento donde sea posible.

Cada institución deberá distribuir su personal en los diferentes grupos de horario, de acuerdo con sus necesidades operativas, garantizando la continuidad y calidad del servicio al ciudadano.

