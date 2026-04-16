DGCP avanza en la adecuación del sistema electrónico conforme al nuevo marco jurídico

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Santo Domingo R.D.– Conforme al cronograma de implementación gradual de la Ley 47-25, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves que el proceso de adecuación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) avanza de manera satisfactoria en cumplimiento de los principios de transparencia y eficiencia establecidos en el nuevo marco jurídico.

En ese sentido, el órgano rector, a través de la circular DGCP44-PNP-2026-0002, anunció que los nuevos procedimientos de excepción contemplados en la Ley ya se encuentran disponibles en la plataforma para uso de las instituciones contratantes.

Las nuevas modalidades de excepción previstas en el artículo 78 de la nueva legislación son: prestaciones de carácter personalísimo; compras de bienes en condiciones excepcionalmente favorables; contratación de instituciones de educación superior, universidades y centros de investigación para la prestación de servicios profesionales y técnicos especializados; servicios de representación jurídica y de gestión de intereses, e inmuebles para uso estatal (adquisición o arrendamiento).

Mediante una nota de prensa, la DGCP reiteró que para llevar a cabo la gestión de estos procedimientos las instituciones deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 47-25 que establece que las entidades contratantes deberán contar con un informe justificativo para el uso de la excepción, aprobación del procedimiento por parte del comité de compras, designación de peritos, certificación de apropiación presupuestaria, establecer plazo entre convocatoria y presentación de ofertas y creación del procedimiento en el SECP.

La DGCP agregó que producto de estos cambios el procedimiento de excepción para obras científicas, técnicas y artísticas o restauración de monumentos históricos será deshabilitado en el SECP a raíz de su derogación en la ley.

En el caso de los procedimientos ordinarios de selección de contratación menor y sorteo de obras fue actualizada la parametrización del cronograma de actividades en el SECP, vinculada a los plazos que deberían mediar entre la convocatoria del procedimiento y la presentación de las ofertas.

En ese sentido, en lo adelante, el plazo a tales fines en los procedimientos de contratación menor será de tres (3) días hábiles, y en el sorteo de obras cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, de conformidad con las disposiciones de los numerales 4 y 6 del artículo 101 de la Ley Núm. 47-25.

La DGCP informó que atendiendo a las disposiciones del artículo 56 los procedimientos ordinarios de selección se elegirán a partir de la cuantía o naturaleza de la contratación.

A partir de la emisión de la circular, y como parte de las acciones de implementación de este nuevo marco jurídico, la entidad informó que se han incorporado en la plataforma, en el apartado de información del contrato “justificación de la contratación y/o mecanismos especiales de contratación”: la asociación para la innovación, contratación conjunta, contratación en atención al resultado y los contratos de llave en mano, en atención a las disposiciones de los artículos 51,69, 75 y 76 de la Ley núm.. 47-25.

En dicho apartado también fue actualizado el campo de “compras verdes” para que en lo adelante se denomine “contratación sostenible e inclusiva”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 de precitada Ley, vinculado a la contratación pública estratégica y criterios de inclusión y sostenibilidad.

Con relación a las reglas especiales vinculadas a las Mipymes, de conformidad con las disposiciones del artículo 174 de la normativa vigente en la materia, las instituciones contratantes deberán otorgar un 30% de anticipo con la suscripción del contrato, orden de compra o de servicio correspondiente, en todas las contrataciones con Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Dicho cambio ya se encuentra disponible en la plataforma y deberá ser aplicado por las instituciones.

Finalmente, la DGCP dijo que continuará comunicando oportunamente a través de los canales oficiales los próximos cambios a realizar en el SECP, una vez que estos se encuentren disponibles.