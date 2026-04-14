Acciones de interdicción por Migración alcanzan los 926 extranjeros deportados este lunes

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Santo Domingo.– Con un despliegue que abarcó desde los principales municipios cabecera hasta puntos de la línea fronteriza, la Dirección General de Migración (DGM) coordinó este lunes 13 de abril una serie de intervenciones y procesos migratorios que resultaron en la deportación de 926 personas en condición irregular.

Estas acciones, realizadas en colaboración con el Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional (PN), buscan garantizar el cumplimiento de la ley y normativas vigentes en toda la República Dominicana.

El Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, sumaron 104 de las interdicciones realizadas directamente por las unidades de la DGM. En el Cibao, las unidades se movilizaron desde las 05:10 A.M en Mao, Valverde, y Santiago Rodríguez, donde se registraron 38 detenciones. Simultáneamente, en Santiago de los Caballeros, resultando en 33 personas interdictadas. El bloque compuesto por La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao alcanzó 25 detenciones, impactando puntos estratégicos como Humen, La Rinconada, Arroyo Bonito y Arroyo Toro.

En Montecristi, las intervenciones en Santa María, El Pósito, Copey, Manzanillo y Las Costas resultaron en 22 interdicciones. Asimismo, en la provincia Espaillat se registraron 30 casos tras operativos en San Víctor, Juan López, Canca La Reyna y Canca La Piedra.

Hacia el sur, en Pedernales, los operativos en el municipio cabecera y zonas aledañas resultaron en 35 detenciones. Por su parte, en la provincia de Elías Piña, la DGM realizó 32 interdicciones directas y en Barahona 25, en sectores como Vicente Noble, Fondo Negro, Tamayo, El Peñón, Jaquimeyes, Quita Coraza y El Higuito.

En el eje de Azua, San José de Ocoa y Peravia (Baní) se reportaron 23 detenciones. En la provincia de Independencia (Jimaní), la DGM realizó 14 interdicciones directas en zonas como Cacique y Los Bonetes.

Con estas labores, la Dirección General de Migración alcanzó una cifra total de 926 deportaciones efectivas este día, cumpliendo con su misión de control y supervisión migratoria en cada provincia.