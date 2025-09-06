Dice: República Dominicana al filo del derrumbe si Maduro cae

Por Bolívar Balcácer

No es sorpresa que millones de dólares, mansiones y aviones ligados al clan venezolano hayan aparecido en suelo dominicano. No lo es tampoco que Punta Cana, Puerto Plata, Samaná y hasta las montañas más recónditas sirvan como guarida de mafiosos disfrazados de turistas o de empresarios “visionarios”. Bajo el burdo pretexto del turismo, la República Dominicana funciona ya como paraíso fiscal, como cueva de lo atroz, bendecida por políticos que jamás soportarían una investigación seria y que han hecho de la corrupción y del entreguismo una cultura de Estado.

Lo advertimos: si Venezuela cae bajo la demolición implacable de Estados Unidos que quiere desbaratar al Cartel de los Soles y a la cuadrilla de Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, será la República Dominicana quien se hunda detrás. Nuestro país está en las patas de los caballos porque ha vendido su soberanía al precio vil del dinero fácil, jugando un doble papel hipócrita, adulador de Estados Unidos en público, pero aliado de sus enemigos en lo oscuro.

No es un secreto: desde Chávez hasta Maduro, pasando por Diosdado Cabello y Padrino López, los jefes del llamado Cartel de los Soles encontraron en Dominicana una cueva de operaciones. Testaferros, mansiones lujosas, aviones privados y millones de dólares sucios se esconden bajo la fachada del turismo en Punta Cana, Samaná, Puerto Plata, Punta Rucia y hasta en las montañas más recónditas de la isla. El decomiso de fortunas millonarias demuestra que no hablamos de rumores, sino de hechos incontestables.

Y mientras Estados Unidos carga el costo de sostener la economía dominicana, el gobierno local juega a la gatita de María Ramos: lanza la piedra de la supuesta “cooperación” y esconde la mano de la complicidad con mafias extranjeras. El silencio de Abinader ante las acusaciones públicas de Maduro y Cabello es un grito que delata su propia vulnerabilidad y esa misma actitud tomaron los pasados 3 presidentes de RD.

Una nación así no resiste la verdad. Y cuando la verdad llegue, caerán los santos de yeso que han sostenido esta mal llamada democracia, hoy reducida a una dictadura blanda donde la mentira y la mordaza, es la regla y la dignidad, un cadáver, ENTONCES será imposible esconder la podredumbre de una nación que ha convertido la traición en política de Estado.

La República Dominicana juega con fuego y tarde o temprano se quemará. El gobierno de Luis Abinader ha tejido, con descaro y servilismo, un pacto de falsa lealtad hacia Estados Unidos, mientras bajo la mesa se arrastra en negocios turbios con la podredumbre venezolana y de otras naciones. Es la más vil de las traiciones: aparentar ser aliado de Washington mientras se cobija, en silencio cómplice, a los verdugos de la democracia venezolana y más.

CRONOLOGIA DEL ARTICULO:

La SIGUIENTE cronología pone al desnudo la traición dominicana a Estados Unidos y exhibe cómo el país se ha convertido en santuario de mafias, lavadores y testaferros, donde la complicidad oficial ha levantado un burdo espejismo de estabilidad. Invitamos a recorrer cada enlace, porque cuando la burbuja estalle, la República Dominicana caerá en un desastre mayor que la miseria que hoy consume a Haití.

1- Autoridades allanan villas e incautan bienes en Punta Cana a delincuente internacional venezolano

https://listindiario.com/la-republica/2019/05/13/565184/allanan-en-cap-cana-casa-de-venezolano-reclama-eeuu.html

2- Procuraduría busca a empresario venezolano pedido en Estados Unidos

https://listindiario.com/la-republica/2019/05/12/565141/procuraduria-busca-a-empresario-venezolano-pedido-en-estados-unidos.html

3- EE.UU. acusa de lavado de dinero a expresidente del Supremo venezolano que compró villa en RD

https://listindiario.com/las-mundiales/2023/01/27/759990/ee-uu-acusa-de-lavado-de-dinero-a-expresidente-del-supremo-venezolano-que-compro-villa-en-rd.html

4- Por qué EE.UU. confiscó un avión oficial de Maduro en República Dominicana y lo trasladó a Florida

https://www.bbc.com/mundo/articles/crmwplpdl72o

VIDEO: https://youtu.be/_v61HOEsMQs

5- Estados Unidos incauta segundo avión perteneciente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

https://cnnespanol.cnn.com/2025/02/06/venezuela/marco-rubio-incauta-avion-maduro-venezuela-trax

VIDEO: https://youtu.be/L2C3RW8juqI

https://www.vozdeamerica.com/a/eeuu-confiscara-avion-presidente-venezolano-retenido-en-dominicana-durante-visita-de-rubio/7964872.html

VIDEO MADURO DICE LUIS ABINADER ES UN LADRON:

6- Villa La Caracola: la lujosa mansión de Nicolás Maduro incautada en República Dominicana

https://www.elcolombiano.com/internacional/villa-caracola-lujosa-mansion-nicolas-maduro-incautada-republica-dominicana-GI28646202

VIDEO: https://youtu.be/4BzI1IbZXkg

Grandes Inversiones Venezolanas en la República Dominicana.

VIDEO https://youtu.be/GL5FFDG3nZ0

7- República Dominicana

El clan de contratistas que refugió su fortuna en el Caribe

https://www.connectas.org/especiales/chavismo-inc/el-clan-de-contratistas-que-refugio-su-fortuna-en-un-paraiso-turistico-del-caribe/index.html

8- Los engranajes del capitalismo bolivariano

https://www.connectas.org/chavismo-capitalismo-bolivariano-en-el-mundo/?fbclid=IwY2xjawMpeCZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFUNXpReksxbHZTMzdwV2JiAR4Fb86CWM6v8b4hqsHk47IrU7VO8VK2kgakhha10ApMLZg2vnG47meqaNJQ5g_aem_awUzUc0mJzBY99qPd8xBlQ

VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=915066379017093

9- Empresarios venezolanos invertirán US$1400 millones

10- El caso Banco Peravia destapa maniobras de empresarios venezolanos

11- LA DOBLE MORAL DEL GOBIERNO DOMINICANO

El Gobierno de Venezuela reitera que República Dominicana adeuda 350 millones de dólares

https://es-us.noticias.yahoo.com/gobierno-venezuela-reitera-república-dominicana-011224155.html

12- Presidencia

Poder Ejecutivo designa como organización terrorista al grupo armado Cártel de los Soles

https://presidencia.gob.do/noticias/poder-ejecutivo-designa-como-organizacion-terrorista-al-grupo-armado-cartel-de-los-soles

DECRETO: 500-25

https://presidencia.gob.do/decretos/500-25

13- VIDEO: Diosdado Cabello arremete contra Luis Abinader y lo llama estúpido pillo!!!

14- Se cosen y remiendan negocios en Punta Cana

15- Comunicado Conjunto entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela 05/05/2010

https://mirex.gob.do/wp-content/uploads/2024/07/9.-Venezuela_comunicado-conjunto-2010.pdf