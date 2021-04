Dío Astacio pone de ejemplo a uno de los presidentes estadounidenses más guerreristas

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +355 Nuevos 254,136 Fallecidos: +7 Nuevos 3,341 Recuperados: 213,725 Activos: 37,070

Por Robert Vargas

El pastor evangélico Dío Astacio le gusta hablar de que ama la paz, y así lo dice por todas partes. Sin embargo, tiene como un ejemplo a seguir a uno de los ex presidentes más guerreristas que ha tenido Estados Unidos.

Ese presidente a quien le gusta citar Astacio es nada más y nada menos que Barack Obama, quien recibió el Premio Nobel de la Paz, pero su gestión de ocho años auspició nunca paró la guerra, provocando cientos de miles de muertes en distintas partes del mundo.

A ese Obama es a quien Astacio sugirere sutilmente a los evangélicos como modelo a seguir, lo que podría llevar a inducir que el pastor dominicano podría ser, en el fondo, un promotor de las guerras, las agresiones y la violencia, a pesar de sus expresiones a favor de la paz.

O sea, que por un lado podría estar diciendo una cosa, pero en el fondo podría estar pensando en hacer otras, como Obama.

Ayer, cuando Dío Astacio dio su panegírico ante los cadáveres de los pastores evangélicos Eliza Muñoz Marte y Joel Díaz, acribillados por la policía en Villa Altagracia, no citó a su Dios como ejemplo, sino al guerrerista de Obama.

-“Dios les bendiga a todos y a todas. Hace aproximadamente siete años, el presidente Barack Obama recibió un premio Nobel de la Paz. Y cuando él estaba recibiendo el Premio Nobel de la Paz, ante todos los maltratados del mundo, les dijo; lo acepto con mucha humildad, pero quiero que tengan pendiente algo muy importante: el diablo existe”.

De ahí en adelante amplió su discurso con distintas frases y oraciones que se balanceaban de un lado a otro.

Lo que no está claro del todo es por cuáles motivos Dío Astacio incita sutilmente a los evangélicos a creer en presidente guerrerista que llevó la dolor y el luto a millones de familias en siete países y provocó, con sus acciones millones de muertos.

Para que disminuir las dudas sobre lo que decimos sobre Obama, vamos a transcribir lo que dice el periódico The New York Times, sobre este ex presidente.

WASHINGTON — Cuando el Presidente Barack Obama asumió el poder hace siete años, prometió poner fin a las guerras que heredó de su antecesor, George W. Bush. El 6 de mayo, a solo ocho meses de salir de la Casa Blanca, Obama alcanzó un triste hito que casi ha pasado desapercibido: lleva en guerra más tiempo que Bush o que cualquier otro presidente estadounidense. Si Estados Unidos sigue en combate en Afganistán, Irak y Siria hasta el final del mandato de Obama –un hecho casi seguro ya que el presidente informó hace poco que enviará a Siria otras 250 fuerzas de Operaciones Especiales– dejará un legado inesperado: será el único presidente en la historia de Estados Unidos en ejercer su mandato de ocho años con el país en guerra. Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en 2009 y durante el tiempo que lleva en la Casa Blanca ha tratado de cumplir las promesas de acabar con la guerra que hizo como candidato, pero pasará a la historia como un presidente que ha mantenido al país en guerra más tiempo que Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon o incluso que Abraham Lincoln. Eso sí, Obama dejará menos soldados en peligro (aproximadamente 4.087 en Irak y 9.800 en Afganistán) que los 200.000 que heredó de Bush en esos países. Pero Obama también ha autorizado ataques contra grupos terroristas en Libia, Pakistán, Somalia y Yemen, lo que eleva el total a siete países en los que su administración ha desarrollado acciones militares.