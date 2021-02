Diputado Amado Díaz quiere que sea obligatorio colocarse la vacuna contra la Covid-19

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +532 Nuevos 231,095 Fallecidos: +16 Nuevos 2,975 Recuperados: 179,097 Activos: 49,023

Por RobertVargas

El diputado perremeísta Amado Díaz ha expresado su deseo de que la vacunación contra la Covid-19 sea obligatoria en República Dominicana.

Sin embargo, el legislador guarda silencio ante la obligación a las personas que serán vacunadas para que firmen un documento que libera al gobierno y a las farmacéuticas de posibles efectos secundarios del acto de inoculación.

En República Dominicana no se obliga a los ciudadanos a firmar ningún documento de ese tipo por la vacunación contra otras enfermedades.

-“La vacuna debería ser obligatoria, nadie debe tener la prerrogativa de dañar a los demás”, dice el legislador en su cuenta de Twitter.

La vacuna debería ser obligatoria, nadie debe tener la prerrogativa de dañar a los demás — Amado Díaz (@AmadoDiazSDE) February 16, 2021

En otro “post”, Amado Díaz Insta a la población que se vacune en masa.:

-“A vacunarnos todos, me pondré cualquiera, aunque siempre hay preferencia, ojalá me toque la Rusa que el gobierno está diligenciando, lo haré con toda mi familia no hay dudas, la mascarilla quiero que pase a ser parte de una pesadilla que se acaba.

A vacunarnos todos, me pondré cualquiera, aunque siempre hay preferencia, ojalá me toque la Rusa que el gobierno está diligenciando, lo haré con toda mi familia no hay dudas, la mascarilla quiero que pase a ser parte de una pesadilla que se acaba.@Juanes eyes0102,@Eliasbaezd — Amado Díaz (@AmadoDiazSDE) February 16, 2021



Este martes, la vacunación contra la Covid-19 inició en el hospital Dr, Ramón de Lara, en la base militar de San Isidro.

Hoy es un día memorable. Hemos comenzado a ver la luz al final del túnel. Las primeras dosis de vacuna contra la covid-19 ya han sido aplicadas en el inicio del plan #VacúnateRD. pic.twitter.com/l31cdsOmqn — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) February 16, 2021