Dirigente de la Fuerza del Pueblo Ignacio Pérez exhorta a trabajar sin tregua por el crecimiento para sellar el triunfo en el 2028.

Fuente externa

Pérez, miembro de la Dirección Central de la Fp, destacó que el partido se ha posicionado como la primera fuerza política, pero que eso no debe ser excusa para dar tregua en el trabajo de colocar, consolidar, y seguir manteniendo a la organización en la cima, de cara a las próximas elecciones.

Trajo a colación que tal como ha proclamado el líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández los problemas de los Dominicanos se resolverán con políticas públicas que garanticen, bienestar, estabilidad y oportunidad para todos, objetivo que se alcanzarían con el ascenso al poder de la Fp.

En ese sentido, Ignacio Pérez expresó que consciente de esa imperiosa necesidad, aspira a ocupar la Vicepresidencia de la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, en el proceso interno a celebrarse en los próximos días. Apunta que su propósito es alcanzar esa posición para seguir luchando con mayor tesón, por la unidad y el fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo, que debe ser la tarea sin descanso de todos los miembros del partido.

Subrayó que la disciplina y el trabajo incansable debe ser el norte de todos los miembros de la Fp, de manera que el partido, continúe firme, puntero, en la trayectoria victoriosa en el 2028.

Ignacio Pérez manifestó que espera contar con el apoyo necesario de sus compañeros para asumir la Vicepresidencia de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, posición a la que aspira para seguir trabajando con todo vigor, contribuyendo a que la Fuerza del Pueblo continúe creciendo y fortaleciéndose, y se consolide como aún más como el partido puntero, victorioso con miras a las elecciones del 2028.