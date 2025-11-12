Dominicanos participan por primera vez en la Copa Mundial de SPOGOMI en Japón

Fuente externa

El ingeniero Rafael Encarnación Montero, director de SPOGOMI República Dominicana, acompañó al equipo dominicano en su histórica participación en la Copa Mundial de SPOGOMI de The Nippon Foundation, celebrada en Tokio, Japón.

Esta es la segunda edición del campeonato mundial y reunió a 34 países, entre ellos la República Dominicana, que compitió por primera vez en este novedoso deporte nacido en Japón en 2008 y creado por el japonés Kenichi Mamisutka.

Mamisutka visitó el país el pasado 24 de mayo, invitado a la eliminatoria nacional organizada por Encarnación Montero.

El equipo dominicano estuvo conformado por Darwin Tiburcio, Estarlin Veloz y Freddy Marte, representantes del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega.