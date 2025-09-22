RT

El Ministerio de Defensa de Rusia proporcionó detalles del ataque perpetrado por drones ucranianos este domingo contra un sanatorio en Crimea, que dejó víctimas.

El organismo calificó la acción de «acto terrorista deliberado contra objetivos civiles», afirmando que el ataque de los vehículos aéreos no tripulados del régimen de Kiev fue perpetrado en una zona turística donde no hay instalaciones militares.

El Ministerio precisa que los drones portaban ojivas de alto poder explosivo. Según información preliminar, el ataque terrorista causó la muerte de tres civiles y dejó 16 heridos de diversa gravedad.

Previamente, el jefe de la república de Crimea, Serguéi Aksiónov, comunicó que, «como resultado del ataque de los drones enemigos, varios edificios del sanatorio Foros han sufrido daños», así como una escuela. También informó que, debido a la caída de los restos de un dron derribado, se produjo un incendio de hierba seca cerca de la ciudad de Yalta.

Agresores

Comentando el ataque del régimen de Kiev, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, aconsejó a la OTAN y la Unión Europea que, si quieren encontrar a un agresor en Europa, miren al espejo para verlo.

«Este es otro acto terrorista del régimen de Kiev. La OTAN y la UE, que buscan el origen de la agresión en el continente europeo, deben mirarse al espejo y verlo. Son ellos quienes impulsan la desestabilización y la propagación del terrorismo en Europa, patrocinando al régimen de Kiev y suministrándole armas», manifestó Zajárova.

Ucrania lleva a cabo constantemente ataques selectivos contra la población civil de las provincias fronterizas rusas. Drones y misiles del régimen de Kiev impactan contra vehículos civiles, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas, en ocasiones menores de edad.

Conflictos