El Director de Comunicaciones del MSP … ¿Renunció o no renunció?

Por Robert Vargas

En las redes sociales circula de manera profusa una carta atribuida al Director de Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, Olivo de León, según la cual este habría renunciado al cargo, que ocupa desde el día 17 de Agosto pasado.

La “carta” está fechada al 25 de septiembre y firmada por De León pero, curiosamente, carece del sello que precise la hora y el día en que esta fue recibida en alguna instancia del Ministerio de Salud Pública, lo que llama la atención.

Según el documento, De León se dirige a su superior inmediato, el Ministro de salud, Plutarco Arias, con un llamado de atención al Director de Recursos Humanos, Virgilio Comas.

En la “carta” se atribuye a Olivo haber dicho que presenta su “formal renuncia a las funciones de Director de Comunicación Estratégica que he desempeñado desde el día 17 de agosto de este año 2020”.

En el segundo párrafo, Olivo De León supuestamente “agradece la confianza que han depositado en mi para este trabajo, pero existen unas condiciones bajo las cuales se me hace sumamente difícil realizar un trabajo profesional y a pesar de que he solicitado en numerosas ocasiones adoptar medidas para superar esas dificultades, no se h an tomado en cuenta mis recomendaciones, por lo cual dejo vacante mi plaza para que Usted o la persona que decida DICOM o la Vice Presidencia de la República asuma la Dirección de Comunicaciones de este importantísimo ministerio”.

Hasta ahí la esencia de la carta de “renuncia” supuestamente presentada por De León, ante no se sabe quién puesto que esta carece de acuse de recibo.

¿Escribió o no Olivo esa comunicación?

Ante el “bombardeo” en las redes sociales con una imagen del documento de referencia, Ciudad Oriental prefirió actuar con cautela y no referirse a ella hasta hacer algunas consultas y verificar la verdad de todo esto.

Es así como una fuente cercana al asunto ha confirmado a Ciudad Oriental que, efectivamente, De León sí escribió el documento, pero que “él no lo ha entregado” a Plutarco Arias y que el destacado profesional no sabe cómo llegó el documento a los medios ni a las redes, aunque tendría sus sospechas.

-“Es por eso que la carta no tiene acuse de recibo”, comentó la fuente.

¿Olivó se va o se queda?

Así, lo que menos parece importar ahora es quién filtró el documento, puesto que nuestra fuente confirma su veracidad. Pero, “como no la ha entregado, entonces no ha renunciado aún”, razona.

Ciudad Oriental quiso saber entonces si Olivo De León se va o se queda en el MSP y así se lo preguntamos a la fuente.

-“Definitivamente, él se va. Renunciará. Se lo dirá directamente a Plutarco Arias, quizás este lunes cuando vaya a su trabajo”, agregó.

Esta será una pérdida importante para un gobierno que se percibe errático en algunas áreas.

¿Por qué se va?

Ante esta pregunta de Ciudad Oriental, la fuente sugirió que observaramos dos menciones que están contenidas en la correspondencia.

a) Dicom y

b) La Vice Presidencia de la República

A partir de ahí la fuente no quiso entrar en mayores detalles, pero Ciudad Oriental ha conocido que existiría un conflicto que tendría como protagonistas a los ejecutivos de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (DICOM), y al despacho de la Vice Presidencia, de un lado, y del otro al Director de Comunicaciones del MSP.

Según nuestras fuentes, el Ministro de Salud Pública obedecería de manera estricta a los dictados de la Vice Presidencia, que sería la que estaría diseñando y aplicando la política de comunicaciones del MSP “pasando por encima” a De León.

El asunto es tan grave que, desde que Olivo tomó posesión en agosto pasado, nunca habría sido recibido por el Ministro Plutarco para conversar y tratar sobre la estrategia de comunicaciones de Salud Pública.

-“Así no se puede hacer un trabajo efectivo de comunicación”, comentó la fuente.

Explica que Arias reacciona molesto cuando cree que los periodistas le harán preguntas y que la intención del gobierno es solo centrar su política de comunicación en cuatro o cinco medios.

Las fuentes explicaron que las contradicciones entre De León de un lado, y la Vice Presidencia y Dicom del otro, se habrían agudizado luego que estos últimos impusieran la realización de una rueda de prensa en una dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, C5i, donde no querían admitir el ingreso de los periodistas , quienes a su vez fueron invitados a la actividad.

-“Ahí hay muchos problemas”, dijo una de las fuentes en relación al MSP y su política de comunicaciones debido a la presunta “ingerencia e intromisión” de DICOM y la Vice Presidencia, quienes actuarían bajo las orientaciones de un supuesto estratega de comunicaciones de nacionalidad venezolana.

-“Por el camino que van, el Ministro de Salud terminará mal y es posible que hasta tenga que irse del cargo y, en todo eso, tanto DICOM como la Vice Presidencia tendrían bastante responsabilidad”, comentó la fuente que asegura conocer las interioridades de lo que sucede.

-“Ahí hay personas que carecen de los conocimientos de lo que son los medios de comunicación y cómo deben ser tratados los periodistas. A Dios que nos agarre confesados”, se lamentó la fuente.

Y, de la filtración de la carta de renuncia …¿Qué?

Una de las fuentes considera posible que esta fuera filtrada por un funcionario, que la vio, y que estaría estrechamente vinculado a la Vice Presidencia.

La presunta intención sería “agudizar el conflicto” no se sabe con cuales propósitos, desconociendo la firmeza de principios de Olivo de León.