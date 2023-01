El «Poli» renuncia del PRM; ¿Tendrá algo que ver con Manuel Jiménez?

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – El regidor Antonio Infante (El Poli) quien ganó dentro de las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha renunciado a esa organización política.

Poli quien representa la Circunscripción no. 3 de este municipio, agradeció el apoyo a lo interno del PRM, y dijo marcharse sin resentimientos ni rencores, agregando además: “He tomado esta decisión como una manera de buscar la mejor alternativa para nuestra gente”.

¿Guardará relación la renuncia de El Poli con el alcalde Manuel Jiménez?

Hace aproximadamente unos meses, la relación entre Manuel y El Poli no ha sido muy buena que digamos, aunque no siempre fue así, en algún momento se llevaron bien.

Ambos llegaron al PRM luego de haber abandonado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), uno con más brinquitos que el otro antes de caer en las filas peñagomístas.

El primero en irse del PLD fue Poli, quien en el 2010 intentó repetir como regidor de esa organización política, pero no le fue posible, ya que su entonces partido entendía que no reunió la cantidad de votos necesarios para formar parte de la boleta, sin embargo, Infante demostró que no le habrían contado todos sus votos y al sentirse engañado, abandonó las filas moradas.

Quizás en aquel entonces lo que no le jugó a favor, fue lo que precisamente aún posee Poli, su forma peculiar de decir las cosas, frontal y “sin pelos en la lengua”, siendo uno de los adversarios más destacado que tuvo la gestión de su compañero de partido Juan de los Santos, entre el 2006-2010.

El caso de Manuel Jiménez fue diferente, este se fue en noviembre del 2015 del PLD luego de haber estado en esta organización política durante 27 años, tras entender que no se le permitió aspirar a ser el candidato a la alcaldía.

Se marchó con una carta dirigida a la memoria de Juan Bosch a principios del mes de noviembre. Un mes después ocurrió el asesinato del alcalde Juan de los Santos, lo que derivo en sensibilidad humana traducida en votos a favor del PLD y Alfredo Martínez (El Cañero).

El Cañero logró vencer con el PLD a Manuel Jiménez quien aspiró por el Frente Amplio, al exalcalde Domingo Batista del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a Dío Astacio del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), entre otros.

Pasado el tiempo Poli y Manuel se reencontraron en el PRM, y rumbo a las elecciones del 2020 estaban unidos, tanto así, que en un momento Infante se sentía amenazado por una presunta persecución política y pidió auxilio a Manuel Jiménez, quien salió a defender Poli.

No pasaron tres meses cuando ya el Poli estaba reclamando al alcalde Manuel Jiménez que cumpliera con las cuotas de empleos correspondientes para la Circunscripción no. 3, ya que supuestamente no le habría cumplido.

Una vez en la alcaldía, los unió un tema relacionado con el vertido de los desechos sólidos.

Actualmente, la relación entre el alcalde y el regidor no anda bien, sin embargo, al ser una de esas relaciones tipo “agridulces”, puede que ahora estén “enemiguitis”, pero, no ha de sorprender si en algún momento se reconcilian.

Aunque, cabe resaltar que hace poco Poli apareció con Surún Hernández, aspirante a la alcaldía de SDE por la Fuerza del Pueblo (FP).

Ahora bien, sobre la salida del Poli del PRM, habría que ver a parte de si guarda alguna relación con Manuel, especialmente luego de que la regidora perremeísta Evelyn Fernández, denunciara entre lágrimas que estaban siendo víctimas de maltratos, e incluso, pidió a su presidente Luis Abinader que fuera en su auxilio.

¿Se sintió abandonado por el PRM el Poli como Evelyn?

¿Se sienten abandonos por el PRM otros regidores de esa organización política?

¿Si el PRM no auxilia a sus regidores en SDE seguirán las renuncias?