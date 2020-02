El Presidente Danilo Medina advierte senda fanatismo puede llevar a sembrar el caos

Discurso a la nación del presidente Danilo Medina

Pueblo dominicano,

La decisión de la Junta Central Electoral de suspender las elecciones municipales convocadas para el día de ayer amerita sin duda que, desde mi responsabilidad como Jefe de Estado, me dirija a todos ustedes.

Lamentamos realmente esta decisión y las circunstancias que han llevado a que se tomara, pues ha impedido que millones de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

Nos encontramos ante una situación sin precedentes en nuestra historia reciente y es nuestro deber reaccionar con firmeza y prontitud, para preservar nuestro Estado de Derecho y llevar tranquilidad a todos los hogares dominicanos.

Con este objetivo, llamamos a los poderes del Estado a actuar conjuntamente en pro de los mejores intereses de nuestra nación.

En este sentido, respetando la autonomía e independencia de la Junta Central Electoral, le instamos a ponerse a la altura de las demandas legítimas del pueblo dominicano, a tomar los debidos correctivos y a dar cumplida respuesta, hasta las últimas consecuencias, a los cuestionamientos que se presentan, para preservar la legitimidad de la institución.

Asimismo, consideramos que deben poner todo su empeño en llevar a cabo los procesos electivos que marca la ley en este año 2020 y garantizar, así, el ejercicio de la soberanía popular a los dominicanos y dominicanas.



Desde el gobierno, tenemos el firme compromiso de proteger la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a nuestro orden constitucional.



Y lo haremos apoyando los debidos procesos, afianzando los plazos legales y garantizando los recursos necesarios para que se celebren los procesos eleccionarios.



En ese orden, la Constitución de la República establece, en primer lugar, que las elecciones municipales y las presidenciales deben celebrarse en procesos independientes.



Y, en segundo lugar, que las autoridades municipales electas deben tomar posesión el 24 de abril de este año.



Asimismo, en respuesta a la situación de suspensión en que nos encontramos, nuestra ley electoral establece que se deben convocar nuevamente las elecciones en un plazo no mayor de 30 días y, desde el gobierno, vamos a colaborar porque así sea.



Pueden estar seguros, el gobierno actuará con responsabilidad y dará el respaldo necesario a las instituciones, para preservar el Estado de Derecho.



Confiamos también en que seguiremos contando con el apoyo de la OEA y el resto de observadores internacionales que nos están acompañando, para que continúen en el país dando seguimiento a los acontecimientos, en beneficio de la credibilidad internacional de las dos elecciones que se celebrarán este año.



Señoras y señores,



Quisiera también en esta ocasión hacer un llamado a todos los actores políticos del país y a los líderes de opinión. Un llamado a la cordura y a la responsabilidad.



Es en situaciones como ésta cuando debemos mostrar la medida de nuestro liderazgo, actuando con la debida prudencia y poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios.



Como dije anteriormente, esta situación cuenta con los cauces institucionales para resolverse y deberá ser resuelta de acuerdo a la Constitución y las leyes.



Por tanto, insto a todas las instituciones públicas y privadas a continuar su normal funcionamiento, al igual que invito a toda la población a mantener la tranquilidad y la convivencia pacífica que ha caracterizado siempre a los dominicanos y dominicanas.



Creo, sinceramente, que si miramos más allá del cortoplacismo que puede estar cargando a algunos, todos los actores políticos, sociales y económicos del país se benefician de un proceso democrático legítimo y con credibilidad.



Y, por el contrario, es mucho lo que podemos perder si nos dejamos llevar por la senda del fanatismo. No es momento de sembrar el caos, ni de actuar de manera impulsiva.



No podemos permitir que unos pocos que no quieren regirse por las reglas democráticas manchen la reputación de nuestro país, propaguen noticias falsas, pongan en entredicho nuestras instituciones y amenacen la senda de progreso que venimos recorriendo.



Es momento de reflexionar, de rectificar errores y de sacar lo mejor de nosotros mismos.



Eso es lo que necesita el país en este momento. Eso es actuar con verdadero patriotismo.



Comunidad Internacional;



Pueden estar seguros. Nuestra patria es fuerte, nuestros pilares democráticos son sólidos y nuestra gente quiere seguir viviendo en paz.



Dominicanos y dominicanas;



Sigamos enfocándonos en llevar adelante este país, en encontrar soluciones constructivas, en hacer las cosas bien y en permitir a nuestros ciudadanos expresar su voluntad, en un ejercicio democrático limpio, transparente y justo, que nos permita seguir construyendo confianza.



Muchas gracias y buenas noches