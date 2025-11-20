Embajadora de los EE. UU., Leah Campos, comienza su misión diplomática en el país

fuente externa

La Embajadora Leah Campos presentó sus cartas credenciales en el Palacio Nacional, en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en compañía de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez.

Esto marca el inicio oficial de su misión en el país, reafirmando el compromiso de los Estados Unidos de fortalecer la cooperación bilateral y continuar trabajando junto a la República Dominicana. En sus primeros días, la Embajadora Campos también recorrió lugares emblemáticos de la Zona Colonial.