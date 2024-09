Entusiasmo en la Fuerza del Pueblo: Se realizan múltiples asambleas regionales para coordinar acciones de su Congreso Nacional

fuente externa

Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) realizó en el fin de semana múltiples asambleas regionales, tanto en el país como en el exterior de manera virtual, con el objetivo de socializar entre sus dirigentes locales los instrumentos y herramientas que se utilizarán durante el 2do. Congreso Nacional y 1er. Congreso Ordinario, Dr. Franklin Almeyda Rancier.

Estas asambleas se enmarcan en el calendario presentado por el coordinador general del Congreso, Henry Merán, durante la plenaria de la organización opositora realizada el pasado viernes. Merán informó que, durante el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre, se llevaron a cabo estas asambleas en las subregiones, con el propósito de asegurar que la información llegue a todos los dirigentes de la entidad y se garantice una amplia participación en el Congreso.

En estas sesiones de trabajo, participaron los presidentes, vicepresidentes, secretarios generales, encargados de Organización, de Asuntos Electorales, y de Tecnología e Informática de la estructura partidaria de la Fuerza del Pueblo, representando provincias, municipios, circunscripciones electorales y distritos municipales.

Durante las asambleas se explicaron detalladamente los reglamentos e instructivos para la realización de los trabajos del Congreso, abarcando temas como el diagnóstico, la auditoría, las mesas temáticas y el calendario a seguir. Además, se discutieron los planes, tareas y actividades necesarias para asegurar el éxito del Congreso de la organización.

Al igual que en la plenaria del pasado viernes, todas las asambleas del fin de semana se caracterizaron por un ambiente de entusiasmo y organización, reafirmando la vitalidad de la principal organización opositora de la República Dominicana.

Oposición Permanente

Tal como indicó el líder y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, la organización no detendría sus labores de oposición durante el Congreso; por el contrario, ambas actividades se realizarán de manera concomitante. Durante el fin de semana, varios voceros estuvieron presentes en los medios de comunicación, denunciando las improvisaciones del actual gobierno.

En este sentido, el secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, aseguró en una entrevista que la crisis actual en el sistema eléctrico del país, con frecuentes apagones, se debe a que la administración del presidente Abinader no ha priorizado este sector. «No se han comprado transformadores, no se han comprado medidores, los gastos operativos de las empresas distribuidoras están elevadísimos, las pérdidas están disparadas, el déficit del sector ha aumentado de manera astronómica», afirmó Gómez.

Otra importante revelación fue hecha por Roberto Rosario Márquez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la Junta Central Electoral. Rosario denunció que en los hospitales no se está registrando en el Libro de Extranjería, o Libro Rosado, a los hijos de padres extranjeros no residentes. Explicó que, al no utilizarse dicho libro, los centros de salud del Estado están otorgando un certificado de nacido vivo, con el cual los padres, aunque sean extranjeros no residentes, están inscribiendo a sus hijos como dominicanos. Rosario agregó que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud no están cumpliendo con su responsabilidad en este sentido.