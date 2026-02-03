Fuente Externa

SANTO DOMINGO.– El equipo de Copa Davis de República Dominicano inició este lunes sus entrenamientos de manera formal para jugar su duelo ante Letonia, a celebrarse los días 6 y 7 de febrero del presente año, en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este. El evento es totalmente gratis para todo el público.

Este lunes se dieron cita a las prácticas cuatro jugadores de los cinco: Roberto Cid, Nick Hardt, Peter Bertran y Enmanuel Muñoz. Alberto Puello tuvo el día libre.

La información la dio a conocer Jhonny Berrido, capitán del equipo nacional.

“Esa primera práctica estuvo llena de buen vibra y mucho entusiasmo por parte de los integrantes del equipo nacional”, dijo Berrido.

“Se integraron Nick Hardt, Peter Bertran y Enmanuel Muñoz este lunes. Ya Roberto Cid y Alberto Puello estuvieron en un calentamiento este domingo”, añadió Berrido. “Esos jugadores vienen de tener una buena pretemporada”.

Berrido señaló que el equipo está en casa y que eso le motiva bastante.

En los entrenamientos también se dio cita el entrenador nacional Sixto Camacho.

Las prácticas seguirán desde las 10:30 de la mañana desde este martes con los cinco jugadores y el capitán Berrido.

Dominicana jugará contra Letonia los días 6 y 7 de febrero del presente año en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.

El equipo dominicano jugará ante Letonia el play-off del Grupo II. De ganar, se queda en el Grupo II Mundial.

El equipo nacional tiene el patrocinio para el evento de Wilson, Ekatex, El Nuevo Diario, Creso y el Hotel Jaragua.