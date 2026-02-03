Equipo de Copa Davis RD ya se entrena para su enfrentamiento ante Letonia
SANTO DOMINGO.– El equipo de Copa Davis de República Dominicano inició este lunes sus entrenamientos de manera formal para jugar su duelo ante Letonia, a celebrarse los días 6 y 7 de febrero del presente año, en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este. El evento es totalmente gratis para todo el público.
Este lunes se dieron cita a las prácticas cuatro jugadores de los cinco: Roberto Cid, Nick Hardt, Peter Bertran y Enmanuel Muñoz. Alberto Puello tuvo el día libre.
La información la dio a conocer Jhonny Berrido, capitán del equipo nacional.
“Esa primera práctica estuvo llena de buen vibra y mucho entusiasmo por parte de los integrantes del equipo nacional”, dijo Berrido.
“Se integraron Nick Hardt, Peter Bertran y Enmanuel Muñoz este lunes. Ya Roberto Cid y Alberto Puello estuvieron en un calentamiento este domingo”, añadió Berrido. “Esos jugadores vienen de tener una buena pretemporada”.
Berrido señaló que el equipo está en casa y que eso le motiva bastante.
En los entrenamientos también se dio cita el entrenador nacional Sixto Camacho.
Las prácticas seguirán desde las 10:30 de la mañana desde este martes con los cinco jugadores y el capitán Berrido.
Dominicana jugará contra Letonia los días 6 y 7 de febrero del presente año en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.
El equipo dominicano jugará ante Letonia el play-off del Grupo II. De ganar, se queda en el Grupo II Mundial.
El equipo nacional tiene el patrocinio para el evento de Wilson, Ekatex, El Nuevo Diario, Creso y el Hotel Jaragua.