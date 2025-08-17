Erin avanza como huracán categoría 3; fuertes lluvias azotan Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Por la Redaccion

Santo Domingo.– El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó, en su boletín intermedio de las 8:00 de la mañana (AST) de este domingo, que el huracán Erin continúa desplazándose sobre aguas del Atlántico en dirección oeste-noroeste (285°) a una velocidad de 14 millas por hora (22 km/h), manteniendo vientos máximos sostenidos de 125 mph (205 km/h), equivalentes a un huracán categoría 3 en la escala Saffir–Simpson.

A esa hora, el centro del fenómeno fue ubicado en la latitud 20.7 norte y longitud 67.0 oeste, aproximadamente a 170 millas (270 km) al noroeste de San Juan, Puerto Rico, y a 270 millas (435 km) al este de la isla de Grand Turk.

Aunque el núcleo del sistema se mantiene mar adentro, las bandas externas continúan generando fuertes lluvias y ráfagas de viento sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde se esperan acumulados de 3 a 6 pulgadas, con máximos aislados de 8 pulgadas, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Se mantiene un Aviso de Tormenta Tropical para las Islas Turcas y Caicos, y una Vigilancia de Tormenta Tropical para el sureste de las Bahamas, donde se prevé que las condiciones de tormenta tropical inicien esta noche y el lunes.

El pronóstico indica que Erin reducirá su velocidad de traslación durante el día y realizará un giro gradual hacia el norte entre lunes y martes, pasando al este de Turcas y Caicos y del sureste de Bahamas en las próximas 24 horas.

El oleaje asociado al sistema continuará impactando Puerto Rico, las Islas Vírgenes, República Dominicana, Turcas y Caicos y sectores de las Bahamas, con corrientes marinas peligrosas.

Las autoridades recomiendan a los interesados en esas zonas seguir monitoreando los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias.