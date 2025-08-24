Fuente Externa

El dirigente político Eugenio Cubilete, anunció sus aspiraciones a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, con el objetivo de seguir aportando al partido.

«Con mucho entusiasmo, quiero compartir contigo que he asumido el compromiso de aspirar a la dirección política de nuestro partido, Fuerza del Pueblo. Hemos trabajado arduamente en la creación, consolidación y formación de esta gran organización, y gracias al esfuerzo colectivo, hoy podemos decir con orgullo que contamos con un partido fuerte, preparado para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro prometedor para las nuevas generaciones», expresó el dirigente político.

Destacó que cuenta con la experiencia, la madurez política y la visión necesaria para seguir fortaleciendo nuestras estructuras y continuar el camino hacia la transformación que nuestro pueblo merece.

«Por ello, recurro a ti, querido amigo y compañero de tantas batallas, para pedirte tu apoyo incondicional en este nuevo paso que doy con firmeza y compromiso», sostuvo Cubilete.