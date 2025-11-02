Fuente Externa

Santo Domingo, RD. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe “Fellito” Suberví, realizó un recorrido de supervisión por las cañadas Los Girasoles y Pantoja, en el municipio Santo Domingo Oeste, donde constató el avance de los trabajos de saneamiento que beneficiarán a más de 80,000 habitantes de la zona.

Durante la inspección en Los Girasoles, Suberví explicó que el proyecto, que contempla el saneamiento de unos 3,400 metros lineales, registra un avance superior al 60 %.

“Esperamos, con la ayuda de Dios, que para el próximo año la obra esté concluida. No deseo ofrecer una fecha exacta, porque las lluvias podrían retrasar un poco los trabajos, pero confiamos en entregarla a mediados del año”, expresó el funcionario.

El titular de la CAASD informó que la intervención cuenta con una inversión total de RD$826,538,693.40 y se ejecuta en dos frentes de trabajo, a cargo de diferentes contratistas, con el objetivo de agilizar el proceso de construcción.

En el recorrido, Suberví destacó que pudo comprobar los resultados positivos de los trabajos, ya que en sectores donde por años se producían graves inundaciones, estas se redujeron significativamente gracias a las obras de saneamiento.

“Estamos en la cañada Los Girasoles verificando los avances y comprobando que las inundaciones fueron mínimas en un lugar que antes se anegaba completamente”, manifestó.

El presidente de la Junta de Vecinos de Los Girasoles, Alberto Otáñez, expresó su satisfacción por los resultados del proyecto. Dijo que durante las recientes lluvias provocadas por el fenómeno Melissa, las inundaciones fueron prácticamente inexistentes.

“Antes teníamos unas 300 casas inundadas, pero ahora solo se reportaron siete, y esas no estaban incluidas dentro del proyecto de la CAASD. Este trabajo ha sido lo mejor que nos ha pasado”, afirmó Otáñez.

De igual forma, Juana Méndez, residente de la zona, agradeció al director de la CAASD por los avances, asegurando que su vivienda, que anteriormente se inundaba con frecuencia, no sufrió daños durante las últimas lluvias.

“Gracias a Dios y al ingeniero Suberví por estos trabajos. Antes no podía vivir tranquila porque cada lluvia era un tormento, pero ahora mi casa no se inunda”, expresó emocionada.

Posteriormente, el director de la CAASD visitó la cañada Arroyo Manzano, donde se intervienen 2.67 kilómetros mediante encajonamiento en hormigón armado y la instalación de tuberías de 60 pulgadas de diámetro.

“La prioridad del Gobierno es salvar vidas y dignificar la calidad de vida de las personas. Aquí podemos ver los resultados: las inundaciones han sido mínimas, y cuando esta obra esté concluida, ese problema será parte del pasado”, resaltó Suberví.

Esta intervención beneficiará a los sectores Pantoja, Villa María, La Redacción, Carmen Renata III, Proyecto INVI-CEA, Palma Real, entre otros, con una inversión total de RD$783,043,464.

Estos proyectos forman parte del programa integral de saneamiento pluvial y sanitario que ejecuta la CAASD en el Gran Santo Domingo, el cual abarca más de 42 kilómetros de cañadas.

En el área intervenida también se han removido viviendas en malas condiciones ubicadas muy próximas a los afluentes.

El plan incluye además la construcción de 40 nuevas viviendas, vías de acceso, áreas recreativas, y sistemas de agua potable y saneamiento sanitario, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias residentes.