FP juramenta su nueva Dirección Política y convoca marcha para el 30 de noviembre

Por Omar Liriano

SANTO DOMINGO. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) juramentó este lunes a los nuevos integrantes de su Dirección Política y anunció la convocatoria de una gran marcha para el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de respaldar los reclamos sociales del pueblo dominicano frente a la situación de crisis e incertidumbre que atraviesa el país.

La decisión fue adoptada durante la primera reunión oficial de la Dirección Política, luego del proceso electoral interno del pasado 3 de octubre, en el que fueron ratificados en sus cargos Leonel Fernández como presidente del partido, Radhamés Jiménez Peña como vicepresidente y Antonio Florián como secretario general, quienes fueron juramentados este lunes por el presidente de la Comisión Nacional Electoral de la FP, Henry Merán. En el mismo acto se juramentaron los miembros ratificados de la Dirección Política.

En el encuentro también se les tomó juramento a los nuevos miembros electos de la Dirección Política: Juan Bautista Gómez Almánzar, Jesús Antonio Féliz Féliz, Marcos Genaro Cross Sánchez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Felipe Payano, Raúl Arturo Martínez Martínez, Ángel Danilo Terrero Fortuna, Víctor José Díaz Rúa, Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada y Modesto Reyes Valentín.

Durante la reunión, la Dirección Política acordó convocar una marcha pacífica el 30 de noviembre como forma de expresar su respaldo a las demandas sociales de la población, ante lo que consideran una clara ausencia de respuestas del gobierno.

La organización política entiende que el país enfrenta una crisis profunda en diversos ámbitos, marcada por: el alto costo de la vida, que golpea a las familias más vulnerables; el incremento de la inseguridad ciudadana, que mantiene en zozobra a barrios y comunidades; el aumento de los apagones, atribuidos a la falta de planificación y de acciones correctivas en el sistema eléctrico; y la escasez de agua potable en sectores urbanos y rurales.

Otro punto que resalta la FP para convocar la marcha es la inestabilidad de la tasa de cambio del dólar, que afecta la confianza de comerciantes, empresarios y ciudadanos, impidiéndoles planificar sus actividades económicas con previsión.

La Dirección Política de Fuerza del Pueblo sostuvo que estos problemas afectan de manera directa la calidad de vida de los dominicanos y que el gobierno ha demostrado una preocupante incapacidad para ofrecer soluciones eficaces.