Francisco Javier García asegura PLD saldrá fortalecido y unido del proceso interno

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Santo Domingo. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que esa organización política saldrá fortalecida y más unida del proceso interno que se desarrolla para escoger su precandidatura presidencial.

García sostuvo que los procesos democráticos dentro de los partidos políticos siempre tienen dos resultados posibles: ganar o perder, pero subrayó que lo más importante es preservar la unidad y el respeto entre los compañeros.

El dirigente político destacó que su proyecto cuenta con un amplio respaldo dentro de la estructura partidaria, señalando que alrededor del 78 % de los miembros del Comité Central del PLD respaldan su propuesta política.

Durante un encuentro con dirigentes y militantes del partido en la ciudad de Santiago de los Caballeros, García hizo un llamado a mantener un clima de respeto entre los aspirantes que participan en la contienda interna.

“Cuando se vaya a referir a un aspirante que está en la contienda, si no tienen nada bueno que decir, que no digan nada. No vamos a maltratar a ningún compañero”, expresó.

El aspirante presidencial reiteró que su principal compromiso es trabajar por la cohesión del partido y por la construcción de una propuesta política sólida que permita al PLD regresar al poder. “Estamos construyendo la unidad. Construimos un proyecto para ganar”, concluyó García.