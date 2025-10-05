Fuente Externa

La Vega.– Con motivo de la conmemoración del Día del Agrónomo, este sábado 4 de octubre, el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, extendió una calurosa felicitación a los profesionales del sector agropecuario, al tiempo que lamentó las precarias condiciones en las que se encuentran, tanto a nivel profesional como humano.

“Me gustaría hacer esta felicitación en un contexto diferente al que actualmente viven nuestros agrónomos. La realidad es que este día los encuentra en su peor momento: cancelaciones masivas, escasas pensiones, salarios bajos… Todo producto de un gobierno que, lamentablemente, no toma en cuenta al sector agropecuario”, expresó.

El veterano dirigente político destacó que los agrónomos son verdaderos héroes, comprometidos con su vocación de servicio y el desarrollo del país, quienes continúan desempeñando su labor con un respaldo mínimo y en condiciones sumamente adversas.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con medios de comunicación celebrado la mañana de este sábado en la ciudad de La Vega, donde Francisco Javier agotó una intensa agenda política, recibiendo un notable respaldo por parte de la dirigencia local del PLD, así como una cálida receptividad en visitas a líderes empresariales y destacadas personalidades de esta culta y olímpica ciudad cibaeña.

La jornada inició a las 10:00 de la mañana en el restaurante El Zaguán, donde sostuvo el encuentro con la prensa. Posteriormente, fue recibido por los reconocidos empresarios veganos Henry Contreras y William Sánchez.

Más tarde, el aspirante presidencial encabezó un conversatorio con jóvenes, en el cual se vivió un ambiente vibrante cargado de cultura, folclore y dominicanidad, además de un valioso intercambio de ideas, inquietudes y aspiraciones de la juventud vegana.

La agenda concluyó en horas de la tarde con un significativo encuentro con profesionales de distintas áreas, quienes expresaron su preocupación por el progresivo deterioro de los principales servicios públicos del país.

Entre las problemáticas expuestas se destacaron la falta de inocuidad del agua potable, los apagones eléctricos, las altas tarifas de energía, la poca inversión en el deporte, el retroceso en el sistema educativo y la falta de oportunidades para los jóvenes profesionales.

Francisco Javier García estuvo acompañado por los miembros del Comité Político Alejandro Montás, Diego Aquino y Thelma Eusebio; el regidor vegano Jose Gonzalez, así como por los miembros del Comité Central Ángel Estévez, el ingeniero Julio Cesar Correa, Bernardo Acosta, José Manuel Castillo, Luis Mieses, Luis García, Manuel Peña, Víctor Brito, Ramón Rivas, Sheila Brito y Miguel Díaz. También lo acompañó Víctor Fadul, quien funge como director de campaña de su proyecto presidencial.