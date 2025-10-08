Frente Amplio advierte: “la deuda crece y el país se estanca”

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. –El Frente Amplio, rechazó enérgicamente las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, de voceros del PLD y de la Fuerza del Pueblo sobre la deuda pública, calificando el intercambio como un “debate trampa” que distrae a la ciudadanía y evita responder lo esencial: ¿para qué se endeuda el país y con qué resultados?

Cabrera afirmó que mientras se intercambian culpas sobre “quién endeudó más”, la realidad es que la deuda del sector público consolidado superó en 2024 los US$71,000 millones (cerca del 58 % del PIB, según cifras oficiales), con un ritmo de crecimiento que rebasa la productividad y con una institucionalidad fiscal que no garantiza transparencia, eficiencia ni sostenibilidad. “No es solo el monto: es la opacidad del destino de cada préstamo y el uso recurrente de la deuda para gasto corriente y clientelismo, en lugar de financiar inversión productiva con retorno social y económico medible”, subrayó.

Para el Frente Amplio, el problema no distingue colores partidarios. Desde 2000 ninguna administración redujo el endeudamiento neto; por el contrario, se justifican nuevos créditos con el argumento de “continuar programas” o “sostener estabilidad”. “Ni PRM ni PLD ni FP han enfrentado la raíz: un modelo fiscal que premia el déficit tolera una presión tributaria estancada en torno al 14 % del PIB de las más bajas de la región y convive con altos niveles de evasión (más del 47 % en ITBIS y más del 60 % en ISR empresarial, según estimaciones de la DGII). A más deuda, más fuga por corrupción y exenciones mal diseñadas”, denunció Cabrera.

El Frente Amplio planteó que el país debe responder tres preguntas ineludibles. Primero, sostenibilidad y uso de la deuda: ¿cuánto se destinó a infraestructura, educación y productividad, y cuánto a cubrir déficit operativo? “Incluso estimaciones multilaterales sugieren que, por cada dólar prestado, apenas 40 centavos se convierten en inversión productiva; el resto se diluye en gasto corriente. Eso es deuda sin desarrollo”, dijo Cabrera. Segundo, mecanismos efectivos de control: se requiere una Ley de Responsabilidad Fiscal vinculante, con límites al déficit y a la deuda, publicación trimestral y en datos abiertos de la ejecución y del endeudamiento, y fortalecimiento real de la Oficina de Crédito Público y de la Cámara de Cuentas. Tercero, reformas estructurales para que el crecimiento supere la tasa de endeudamiento: reforma tributaria progresiva, combate integral a la evasión y elusión, diversificación productiva y exportadora, revisión de exenciones ineficientes y modernización administrativa.

Como parte de su agenda, el Frente Amplio propuso la existencia de una “regla de oro” que prohíba endeudarse para gasto corriente y límite el crédito a proyectos con retorno verificable, evaluados ex ante y ex post con metodologías públicas; la creación de un Consejo Fiscal Autónomo que emita opinión técnica obligatoria sobre cada nuevo préstamo; metas anuales de reducción de evasión con reportes públicos; y una auditoría independiente de la deuda consolidada y de los pasivos contingentes (incluyendo APP y garantías) para transparentar el verdadero tamaño del endeudamiento.

“No queremos más deuda para pagar la nómina de la ineficiencia. Queremos reglas, datos abiertos y resultados. Cada peso prestado debe convertirse en desarrollo, no en dependencia. El Gobierno, el PLD y la FP, deben asumir responsabilidades y dejar de esconderse detrás de cifras sueltas y consignas”, concluyó María Teresa Cabrera, quien llamó a los medios, a la academia y a la sociedad civil a exigir rendición de cuentas y a respaldar una transformación fiscal que ponga la deuda al servicio del progreso, no de la politiquería.