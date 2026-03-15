Fuerza de Tarea Conjunta redobla operatividad en ataque y combate al microtráfico de drogas en Boca Chica

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En la continuación de las operaciones para atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes y detener a los microtraficantes, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) volvió a intervenir el municipio de Boca Chica, por tercera vez consecutiva, con operativos en los sectores Andrés, La Caleta, Valiente, Campo Lindo, Brisas de Caucedo, entre otros.

Las acciones, que encabeza el Ministerio de Interior y Policía, fueron intensificadas durante las últimas semanas y como resultado de la más reciente interdicción arrestadas tres personas y ocupados 122 gramos de presunta cocaína, 118 de marihuana, 46 dosis de crack, una radio de comunicación, dos celulares, una motocicleta y dinero.

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.En las operaciones, parte de las nuevas estrategias focalizadas, para desmantelar los puntos de venta y el almacenamiento de sustancias narcóticas, participan agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la Policía Preventiva, coordinados por el Ministerio Público.

Los resultados de esta labor reflejan la efectividad de las estrategias implementadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, el trabajo coordinado entre la DNCD, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado, para combatir el tráfico de drogas y prevención del delito.