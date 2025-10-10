Fundación Municipios al Día celebra 10 años de cine por el agua con gala en Caribbean Cinemas Sambil

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO.– La Fundación Municipios al Día celebrará este miércoles 15 de octubre, el décimo aniversario del Festival Internacional de Cortometrajes Minuto del Agua, con una gran Gala de Premiación que tendrá lugar en Caribbean Cinemas Sambil, a partir de las 6:30 de la tarde.

Durante una década, este festival ha unido creatividad, conciencia y acción en favor del agua y la sostenibilidad, convirtiéndose en una de las plataformas más importantes del país para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del cine.

En esta edición especial, el país invitado es España, y la ciudad homenajeada será Santiago de los Caballeros, reconocida por su aporte cultural y compromiso ambiental.

La gala reunirá a cineastas, ambientalistas, instituciones y amantes del cine que creen en el poder de las imágenes para transformar realidades.

Los interesados en asistir pueden reservar su espacio llamando al 809-596-8665 o escribiendo al correo [email protected]

.Diez años después, el mensaje sigue siendo el mismo: cuidar el agua es cuidar la vida.