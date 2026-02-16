Gabinete Social impulsa “Enamórate de ti” en el Mes del Amor

Santo Domingo, . El Gabinete de Coordinación de Política Social, que dirige la doctora Geanilda Vásquez, lanzó este lunes la campaña “Enamórate de ti”, que es una campaña de empoderamiento positivo dirigida a hombres y mujeres dominicanos, que conecta el amor propio con las oportunidades reales que ofrece el Estado dominicano para mejorar la vida de los ciudadanos en materia de salud, educación, trabajo, protección y desarrollo económico.

La campaña que tendrá una duración de seis meses, adopta una narrativa cercana y accesible, que deja atrás los tecnicismos para conectar con la realidad de las personas en condiciones de vulnerabilidad social. A través de la radio, televisión, redes sociales y perifoneo directo en las comunidades que serán impactadas, se proyecta difundir información sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades crónicas.

En el encuentro, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, aseguró “que el amor propio es el punto de partida para construir familias fuertes, comunidades solidarias y una nación más justa”.

Asimismo, la funcionaria recordó que esta institución “tiene la misión de articular esfuerzos con los ministerios, direcciones y programas especiales del Estado, para que la inversión pública en el sector social llegue a quienes más la necesitan”.

Agregó que, desde el Gabinete de Política Social se trabaja para que las poblaciones vulnerables logren movilidad social, mejoren su calidad de vida y encuentren oportunidades reales de desarrollo.

Esta iniciativa, con enfoque integral y preventivo, reunió a las comunicadoras Luz García y Jatnna Tavárez, junto a todas las instituciones que conforman la Red de Protección Social y otras dependencias del Estado dominicano, que buscan impactar positivamente a las madres solteras y en condiciones de vulnerabilidad, así como a adultos mayores, jóvenes, personas sin empleo y a los miembros del sector informal del país.

La campaña “Enamórate de Ti”, organizada por el Gabinete de Política Social recibió, además, el respaldo del ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de la Mujer.

Igualmente, la Dirección de Desarrollo Social (SUPÉRATE), los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), entre otras.

Finalmente, la institución también informó que los ciudadanos que quieran obtener mayor información sobre los puntos de atención y el calendario de actividades de la campaña pueden acceder a ella a través de las redes sociales del Gabinete de Política Social @gabsocialrd en Instagram y Facebook, también pueden acceder a la página web institucional gabinetesocial.gob.do para descargar las fotos, videos y todo lo relacionado a la campaña.

Gabinete de Política Social lanza campaña “Enamórate de ti” para incentivar a la ciudadanía a cuidarse física y nutricionalmente con motivo al mes del amor y la amistad

Santo Domingo, 16 de febrero de 2026. El Gabinete de Coordinación de Política Social, que dirige la doctora Geanilda Vásquez, lanzó este lunes la campaña “Enamórate de ti”, que es una campaña de empoderamiento positivo dirigida a hombres y mujeres dominicanos, que conecta el amor propio con las oportunidades reales que ofrece el Estado dominicano para mejorar la vida de los ciudadanos en materia de salud, educación, trabajo, protección y desarrollo económico.

La campaña que tendrá una duración de seis meses, adopta una narrativa cercana y accesible, que deja atrás los tecnicismos para conectar con la realidad de las personas en condiciones de vulnerabilidad social. A través de la radio, televisión, redes sociales y perifoneo directo en las comunidades que serán impactadas, se proyecta difundir información sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades crónicas.

En el encuentro, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, aseguró “que el amor propio es el punto de partida para construir familias fuertes, comunidades solidarias y una nación más justa”.

Asimismo, la funcionaria recordó que esta institución “tiene la misión de articular esfuerzos con los ministerios, direcciones y programas especiales del Estado, para que la inversión pública en el sector social llegue a quienes más la necesitan”.

Agregó que, desde el Gabinete de Política Social se trabaja para que las poblaciones vulnerables logren movilidad social, mejoren su calidad de vida y encuentren oportunidades reales de desarrollo.

Esta iniciativa, con enfoque integral y preventivo, reunió a las comunicadoras Luz García y Jatnna Tavárez, junto a todas las instituciones que conforman la Red de Protección Social y otras dependencias del Estado dominicano, que buscan impactar positivamente a las madres solteras y en condiciones de vulnerabilidad, así como a adultos mayores, jóvenes, personas sin empleo y a los miembros del sector informal del país.

La campaña “Enamórate de Ti”, organizada por el Gabinete de Política Social recibió, además, el respaldo del ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de la Mujer.

Igualmente, la Dirección de Desarrollo Social (SUPÉRATE), los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), entre otras.

Finalmente, la institución también informó que los ciudadanos que quieran obtener mayor información sobre los puntos de atención y el calendario de actividades de la campaña pueden acceder a ella a través de las redes sociales del Gabinete de Política Social @gabsocialrd en Instagram y Facebook, también pueden acceder a la página web institucional gabinetesocial.gob.do para descargar las fotos, videos y todo lo relacionado a la campaña.