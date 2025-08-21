Fuente Externa

Santo Domingo, República Dominicana, El mercado automotriz dominicano continúa transitando por los senderos de la innovación, la seguridad y la tecnología con la introducción oficial de los modelos Geely Okavango y Geely Coolray NEO, de la mano de su representante exclusivo Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas.

El evento de lanzamiento, denominado «Geely Family Day», un espacio diseñado para el disfrute de toda la familia fue celebrado en el parque infantil Ecopark en Santo Domingo. Contó con la presencia de ejecutivos de la marca, clientes, dealers, medios de comunicación e influencers, quienes pudieron conocer los vehículos en un ambiente para todas las edades.

El Geely Okavango es una SUV con 3 filas de asientos, un motor 2.0 turbo de 218 HP y una capacidad de carga en el maletero de 193 a 2360 L. Con 4,860 mm de longitud, la Okavango es uno de los vehículos más espaciosos en el mercado local. Su extenso interior posee asientos reclinables, sistema de ventilación en todas las filas, techo panorámico y un completo paquete de seguridad que incluye visión periférica HD de 360°, frenos ABS con EBD, control de estabilidad Bosch y múltiples airbags. Este modelo es ideal para familias grandes que valoran la comodidad y la seguridad en todos los trayectos.

¨Queremos que cada dominicano encuentre en Geely un aliado de confianza, capaz de acompañarlo en cada etapa de su vida y en cada camino que decida recorrer¨, expresó Juan Miguel Villanueva, brand manager de Geely para República Dominicana.

Mientras que, el Geely Coolray NEO, un SUV compacto con motor 1.5L de 120 HP y transmisión automática CVT de 8 velocidades, destaca por su diseño deportivo, consumo eficiente (5.8 L/100 km, lo que equivale a -17 km/L) y equipamiento premium como: climatizador bizona, pantalla central de 8 pulgadas, tapicería en cuero, freno de mano eléctrico (EPB) con Auto-Hold y faros LED automáticos. Este SUV moderno y ágil es ideal para un público joven-adulto que busca un vehículo versátil, seguro y con un diseño que destaca. Su capacidad es para 5 pasajeros y es ideal para familias pequeñas.

Ambos modelos reflejan el compromiso de Geely con la movilidad inteligente, ofreciendo un equilibrio entre potencia, eficiencia, seguridad, innovación y tecnología.

Los vehículos ya están disponibles para venta y pruebas de manejo en los salones Geely de Arroyo Hondo y Naco, sucursales de Grupo Viamar y su red de dealers afiliados.

Sobre Grupo Viamar.

Es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, que ofrece la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. En 61 años, ha invertido en infraestructura para brindar la mejor propuesta de valor y servicio postventa, con un alto índice de satisfacción. Cuenta con sucursales Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís. y San Francisco de Macorís. Representa marcas como: Ford, Kia, Mazda, Lincoln, Geely, Riddara, JAC, SWM, Shineray, Farizon y Forland; expertos en servicios de mantenimiento para carros y camiones con piezas, accesorios, lubricantes y baterías originales como Motorcraft a través de su división Quick Lane.

Sobre Geely Holding Group, uno de los fabricantes más grandes de vehículos a nivel mundial y parte del Fortune 500. Cuenta con más de 50.000 empleados a nivel global. Opera con 12 plantas de fabricación de vehículos, 9 de tren motriz, 6 de kits desmontables y fábricas de vehículos bajo las marcas Geely Auto, Riddara, Farizon, entre otras. El grupo está comprometido con la investigación y el desarrollo de la industria automotriz a nivel mundial. Ha establecido el Geely Automotive Research Institute en Hangzhou, el renombrado China Euro Vehicle Technology (CEVT) en Gotemburgo, y el líder mundial Geely Research Institute en Hangzhou Bay, Ningbo, para enfocarse en el desarrollo de automóviles, motores, transmisión y electrónica de vehículos. Otras instalaciones incluyen Design Centers en Barcelona, Gotemburgo, California y Shanghái. La dedicación de Geely a la innovación la ha colocado a la vanguardia de las nuevas tecnologías en energía, seguridad, inteligencia automotriz y conducción autónoma.