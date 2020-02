Harán marcha contra el fraude electoral y por un cambio radical

Por Pablo Mejía

Santo Domingo, R.D.- Un conjunto de organizaciones de izquierda y democráticas marcharán en Santo Domingo este domingo, 23 de enero, para protestar contra lo que consideran “una dictadura” el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza el presidente Danilo Medina.

La información la ofreció Fernando Hernández, vocero del Movimiento Popular Dominicano (MPD), quien dijo que la movilización política iniciará a las 10:00 de la mañana, y partirá de la Plazoleta “La Trinitaria”, ubicada en el lado oeste del Puente Duarte, recorrerá los sectores de Villa Francisca y San Carlos hasta llegar al Parque Independencia, donde ante la estatua del Coronel Caamaño, será leído un manifiesto en el que fijarán su postura ante la crisis institucional y electoral que vive el país.

La manifestación se desarrolla en el marco de la conmemoración del 64 aniversario de la fundación en La Habana del MPD, y con la misma expresarán su solidaridad con Venezuela, Cuba y Nicaragua, víctimas de la “guerra económica” y el asedio por parte de los Estados Unidos.

Sobre la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, Hernández dijo que se trató de un plan de fraude del gobierno, pero que “se le fue la mano” y terminó saboteo del proceso eleccionario.

Sostuvo que las elecciones son una farsa; el país requiere un sistema electoral transparente, que sea confiable y para ello se requiere una nueva institucionalidad. Se hace necesario una constituyente, popular y soberana, que refunde la República y propicie una nueva institucionalidad”, manifestó el vocero nacional del MPD.

“No hay dudas de que desde se manipuló el montaje de las elecciones. Lo ocurrido sólo se hace desde el poder y contando con la complicidad de la JCE. La lucha no puede quedarse en lo superficial, el pueblo debe movilizarse para que el sabotaje a las elecciones no quede impune y para propiciar un cambio de la pervertida institucionalidad. De lo contrario, la soga va a romper por lo más fino, como siempre. Hay un macabro plan del gobierno para que todo quede como si no hubiera pasado nada. Los crímenes de Estado siempre quedan tapados”, manifestó Hernández.

Indicó que la marcha, que además del MPD, la marcha es apoyada por el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL), la Coordinadora de los Derechos Humanos, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el Movimiento Caamañista y el Movimiento de Acción por una Nueva Dominicana (MANDO), que propugnan por un cambio radical en República Dominicana.