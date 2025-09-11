Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina realiza taller sobre diagnóstico y manejo de emergencias obstétricas

Fuente externa

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en coordinación con el Servicio Regional de Salud Ozama, desarrolló el Taller de Diagnóstico y Manejo de Emergencias Obstétricas en Redes de Servicios Integrados, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de salud para brindar una atención oportuna, segura y efectiva en situaciones críticas.

La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Ylario Reyes Pérez del hospital, con la participación de médicos, enfermeras y gerentes adscritos a la red de servicios obstétricos y perinatales de la regional Ozama, que incluye los hospitales y centros de Los Mina, Boca Chica, Guerra y El Almirante.

El director general del hospital, doctor Armando Camejo, destacó que la actualización constante del personal médico es esencial para garantizar la calidad y seguridad en la atención de las madres y los recién nacidos.

La atención de las emergencias obstétricas es un factor clave para reducir la mortalidad y morbilidad materna e infantil. Por ello, el taller tuvo como propósito socializar las mejores prácticas médicas y actualizar conocimientos relacionados con el manejo integral de casos complejos. Durante la jornada, se abordaron temas esenciales, entre ellos: prevención, detección y tratamiento de la hipertensión en el embarazo, diagnóstico y manejo de la hemorragia posparto y otras hemorragias obstétricas, prevención y tratamiento de la sepsis de origen obstétrico.

Además, se promovió un enfoque integral que conecta los distintos niveles de atención, optimizando recursos humanos, insumos y tecnologías, y fomentando la coordinación efectiva entre los diferentes servicios de salud. “El fortalecimiento de las competencias en el manejo de emergencias obstétricas nos permite responder con rapidez y eficacia, salvando vidas y mejorando los resultados en salud materno-infantil”, resaltó la coordinación del taller.

Dra. Lourdes Hilario, Coordinadora Materno Infantil, Servicio Regional Ozama, abordó la PPT interacción y manejo de controversias y consenso, el Dr. Enyel Marte, del Servicio Regional Ozama, la PPT interacción y escenarios de respuesta y tratamiento farmacológico, por el HMISLM, las doctoras Erika Saint HIlaire, trató la PPT interacción y escenarios de respuesta del equipo de atención, Dra. Bianchi Duarte, esbozó, PPT interacción y escenarios de apoyo vital y rescate y el Dr. Yostin Pérez, del Servicio Regional Ozama habló del Ejercicio de grupo con caso modelo.

Este taller forma parte de las acciones conjuntas entre el Servicio Regional de Salud Ozama y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la formación continua y el mejoramiento de la atención obstétrica en toda la región.