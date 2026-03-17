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Santo Domingo. _ El Hospital Salvador B. Gautier realizó la VII Jornada Clínico-Quirúrgica de Residencias Médicas, un espacio académico dedicado al intercambio científico y al fortalecimiento de la formación de especialistas, dedicada en esta edición al doctor Héctor Castro Pérez, jefe del servicio de Neumología de este centro.

La actividad inició con las palabras de bienvenida del director del hospital, doctor Mingkingüeis Maarlen, quien destacó la importancia de promover escenarios de actualización médica y discusión académica que contribuyan al desarrollo profesional de los médicos residentes.

“El Hospital Salvador B. Gautier es uno de los buques insignia de la formación médica en el país. Nuestro compromiso es continuar preparando especialistas de calidad y fortalecer la investigación para seguir aportando al desarrollo de la medicina dominicana”, aseguró el doctor Maarlen.

Durante la apertura también intervinieron el gerente de Enseñanza, doctor Pascal Núñez y la jefa general de residentes, doctora Sara Bruján, quienes resaltaron el compromiso del hospital con la educación médica continua y la excelencia en la formación de nuevas generaciones de especialistas.

“La Séptima Jornada Clínico-Quirúrgica reafirma el compromiso del Hospital Salvador B. Gautier con la formación médica continua, promoviendo espacios académicos que fortalecen el conocimiento y elevan la calidad de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes”, expresó Bruján.

El programa académico incluyó siete casos clínicos, cuatro mesas de trabajo, múltiples ponencias científicas y la presentación de 17 pósters de investigación, abordando temas de diversas