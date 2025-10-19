Fuente Externa

El presidente de la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción, Juan Huebieres, anuncia reunión de emergencia a todos los afiliados de fenatrano, para iniciar acciones activas por el subsidio de los combustibles que a los que más beneficia es a los grandes empresarios.

En un comunicado de prensa, Juan Hubieres llama a estar atentos a todos los dirigentes choferiles de la organización que dirige, para que se determine si le van a quitar el subsidio de combustible a Barrick Gold, Capcana, Falcón Bridge y otros empresarios que tienen más de 60 mil millones de pesos al año, en gas natural, GLP, gasolina y gasoil subsidiados.

Señaló que los transportistas sólo tienen tres mil millones de pesos en subsidios del gasoil, pese a ser los que más empleos generan en el país y, si se incluye al motoconcho son tres veces más grande que los demás empresarios en cuanto a la generación de empleos.

Dijo que además de los 60 mil millones en subsidios que reciben los empresarios, a esto se suma lo que reciben por el utanage desbalanceado en la compra que hacen los usuarios; sólo en el gas propano hay un 70 /30 que lo cambiaron para beneficiar a los ricos.

Advirtió que el sector choferil no está pidiendo, porque el gran grueso de dinero del estado lo reciben las ganadoras eléctricas más mil 400 millones de dólares cada año, para que mantenga el país apagado y vendan la electricidad más cara todos los días.

En tal sentido, puntualizó que las injusticias no la van a permitir porque a los carritos de concho algunos recibían el «bono gas» que era un poco más de tres mil pesos, dinero que les servía para tres días de trabajo; pero hoy día a más de cuatro mil choferes el gobierno se lo ha retirado.

Hubieres, convocó la asamblea de urgencia para las 10 de la mañana del lunes 20 del presente mes en el local del Movimiento Rebelde.