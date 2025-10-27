Huracán Melissa alcanza categoría 5 y se dirige hacia Jamaica

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO. — A las 8:00 de la mañana de este lunes, el poderoso huracán Melissa mostró su ojo claramente visible sobre el mar Caribe, mientras avanza lentamente hacia el oeste con vientos de 260 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un huracán categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson.

El fenómeno fue ubicado cerca de la latitud 16.4 Norte y longitud 78.0 Oeste, moviéndose a solo 6 km/h. Se espera que cambie gradualmente su trayectoria hacia el noroeste y norte durante la noche, para luego acelerar rumbo noreste entre martes y jueves.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el ojo de Melissa pasará sobre Jamaica esta noche y el martes, continuará hacia el sureste de Cuba el martes por la noche, y luego impactará el sureste de las Bahamas el miércoles.

Advertencias vigentes

Huracán: Jamaica y las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Alerta de huracán: Sudeste y centro de las Bahamas, e Islas Turcas y Caicos.

Tormenta tropical: Haití.

Los cazadores de huracanes de la NOAA reportaron una presión mínima de 913 milibares, lo que confirma la intensidad extrema del sistema. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 45 km del centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan 315 km.

Las autoridades advierten que Melissa podría causar daños catastróficos en Jamaica y el oriente cubano, con vientos destructivos, lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra.