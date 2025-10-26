Huracán Melissa avanza como categoría 4 y amenaza a Jamaica y el sureste de Cuba

Por Cinthia Polanco

SANTO DOMINGO.– El huracán Melissa continúa su paso por el Caribe con vientos poderosos y un desplazamiento lento que mantiene en alerta a varios países de la región.

Según el aviso intermedio número 20A emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami a las 8:00 de la mañana de este domingo, los cazadores de huracanes de la NOAA confirmaron que Melissa conserva vientos máximos sostenidos de 220 km/h, lo que la mantiene como un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

El fenómeno fue ubicado cerca de la latitud 16.3 Norte y longitud 76.4 Oeste, moviéndose lentamente hacia el oeste a unos 7 km/h. Se espera que gire hacia el norte y luego al noreste entre el lunes y el martes.

El NHC advierte que inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales podrían afectar amplias zonas de Jamaica y el sur de La Española (República Dominicana y Haití) entre hoy y mediados de la semana.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, el ojo de Melissa se moverá cerca o sobre Jamaica entre lunes y martes, luego sobre el sureste de Cuba el martes en la noche, y finalmente en dirección al sureste de las Bahamas el miércoles.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan unos 280 kilómetros. La presión central mínima es de 952 milibares (28.12 pulgadas).

Las autoridades dominicanas, a través de la Onamet y el COE, mantienen vigilancia ante los posibles efectos indirectos del sistema, especialmente por las lluvias intensas, oleaje y ráfagas de viento en el sur del país.