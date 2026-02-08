Por Omar Liriano

Santiago de los Caballeros.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó este domingo en Santiago a un grupo de alto perfil político proveniente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), integrado por exdiputados, regidores, exregidores y una exgobernadora.

Entre los nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo se encuentra Héctor Ramírez, destacado dirigente peledeísta que hasta hace poco fue miembro del Comité Central y presidente de la Circunscripción 1 de Santiago del PLD. Ramírez fue diputado en el período 2020–2024, jefe de Gabinete de la Cámara de Diputados entre 2010 y 2016, y secretario general de la Alcaldía de Santiago durante el período 2016–2020.

Al referirse a la situación que atraviesa el país, Ramírez afirmó que el momento actual exige dejar atrás las etiquetas partidarias y asumir una visión de Estado. “Aquí no se trata de si somos verdes, morados, blancos, rojos o amarillos. De lo que se trata es de reconocer quién tiene la visión, la experiencia y el liderazgo para llevar este barco a puerto seguro”, expresó.

En ese mismo contexto, sostuvo que esa capacidad de conducción está claramente identificada. “Estoy convencido, y con plena fe, de que ese capitán lo tenemos aquí, en la Fuerza del Pueblo”, afirmó.

Ramírez concluyó su intervención con un llamado a la militancia a trabajar de manera incansable en las calles. “Vamos a trabajar sin descanso para que vuelva el progreso, junto a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo”, señaló.

Junto a Héctor Ramírez, fueron juramentados otros dirigentes que pasan a formar parte de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Hatuendy Rosario, exregidor y miembro del Comité Central; Erickson Ortiz, actual regidor; Wilson Peña, presidente del Distrito Municipal de Limón; Angelo Rodríguez, presidente de comité intermedio; y Connie Ricart, presidenta de comité intermedio, además de una amplia representación de dirigentes medios y de base.

En el mismo acto, que desbordó la capacidad del bajo techo de Las Carretas, también formalizó su ingreso a la Fuerza del Pueblo el exregidor del municipio de Santiago durante el período 2020–2024, José Enrique Torres Hernández, quien se integró junto a su equipo político.

Al explicar las razones de su decisión, Torres Hernández precisó que su paso responde a una convicción colectiva y no a una apuesta individual. “No estamos defendiendo una candidatura personal; estamos defendiendo el derecho de la gente a una vida estable”, expresó.

En ese sentido, afirmó que la decisión fue asumida con serenidad y firmeza. “Decidimos colocarnos del lado del orden, del progreso, de la justicia y de la gente. Y por eso decidimos estar en la Fuerza del Pueblo”, puntualizó.

Junto a Torres Hernández, también fueron juramentados destacados dirigentes políticos, entre ellos Ana María Domínguez, exgobernadora de Santiago; Abel Acosta, regidor del municipio de Baitoa; José Núñez (Jochy), regidor de la Circunscripción 3; Venecia Quiñones, exregidora de Santiago; el abogado Pedro Emilio Sosa; Ruddy Guzmán, expresidente del Intermedio 30 de Junio y expresidente de la Juventud del municipio de Baitoa; Darlin Liriano, presidente del Comité Intermedio Rafael Martínez; así como Fidel Molina, presidente de comité intermedio, entre otros dirigentes municipales y sectoriales.

De igual manera, se integraron a la Fuerza del Pueblo cientos de dirigentes medios y de base, presidentes de comités, exregidores, coordinadores territoriales y líderes comunitarios, quienes manifestaron su decisión de sumarse al proyecto político que encabeza Leonel Fernández.

Durante el acto también intervino la exgobernadora Ana María Domínguez, quien resaltó la experiencia política y de Estado que, a su juicio, representa la Fuerza del Pueblo frente al momento que vive el país.

“Hay experiencia de Estado, hay gerencia, hay estructura y hay determinación. Pero, sobre todo, hay un pueblo que espera un capitán que cambie el rumbo desastroso que lleva este gobierno”, afirmó la exgobernadora.

Domínguez advirtió sobre el deterioro de los servicios básicos, el alto costo de la canasta familiar y el aumento de la inseguridad ciudadana. “Estamos al borde del naufragio. Nos engañaron con un supuesto cambio”, sostuvo.

Finalmente, Pedro Emilio Sosa aseguró que el equipo político que se integra llega con disposición de trabajo y compromiso.

“Presidente Fernández, aquí tiene un ejército listo y preparado para la batalla que viene. Venimos a sumar, porque compartimos la visión de devolverle la dignidad y la prosperidad a la República Dominicana”, aseguró Sosa.