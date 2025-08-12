Fuente Externa

Santo Domingo. El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, destacó el inicio de la creación de movimientos ciudadanos que respaldan su proyecto político de cara a las elecciones presidenciales de 2028, calificando el hecho como una señal inevitable de triunfo.

El acto sirvió de escenario para presentar la plataforma Convergencia Ciudadana, una coalición que agrupa a diversos movimientos sociales y políticos, coordinada por Manolo Pichardo, junto a Elena Mejía y otros dirigentes de relevancia nacional e internacional.

Fernández expresó sentirse “altamente complacido y honrado por la presencia” de los representantes de estos grupos, quienes afirmó ya trabajan con la vista puesta en la próxima contienda electoral.

“Siento que las condiciones actuales que hay en el país favorecen la creación de movimientos y el triunfo electoral de nuestra organización en el año 2028. Hay un ambiente que empieza a respirarse favorable a eso”, señaló el exmandatario.

El líder opositor atribuyó el surgimiento de estas expresiones de respaldo a lo que definió como un rechazo popular a la actual gestión gubernamental.

“La respuesta política a eso nace del pueblo. Estos movimientos que se están formando […] son las primeras señales de la inevitabilidad de un triunfo en el año 2028, porque ya la confianza se perdió en este gobierno”, enfatizó.

Fernández subrayó que la meta inmediata de estas estructuras debe ser crecer y coordinarse con las Direcciones de Bases de la Fuerza del Pueblo para asegurar la victoria en cada mesa electoral.

Convergencia Ciudadana: un Movimiento de Movimientos

Durante la presentación, Elena Mejía describió la plataforma como un espacio plural y articulado que busca consolidar una coalición de movimientos de apoyo a la candidatura presidencial de Fernández, respetando sus dinámicas internas pero trabajando bajo un objetivo común.

“Por donde quiera que nos movemos en todo el país, la gente nos dice: que vuelva Leonel”, afirmó Mejía.

El plan de acción de Convergencia Ciudadana se estructura en tres ejes:

– Formulación de propuestas comunes

– Movilización de su membresía en todo el territorio nacional

– Fortalecimiento del compromiso colectivo hacia la victoria electoral

Entre los movimientos que integran la plataforma figuran El Regreso de Leonel, coordinado por el Dr. Jesús María Hernández; República Fuerte, presidida por la Dra. Elisa Guzmán Ayala, ambos líderes que estuvieron apoyando al Partido Revolucionario Moderno en el pasado proceso electoral; así como Los Comerciantes con Leonel, Comunicadores con Leonel y Los Trabajadores con Leonel.

Un dato relevante es que una parte considerable de los integrantes proviene del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que refleja un proceso de reconfiguración del respaldo político hacia la figura de Fernández.

En el acto, el expresidente reiteró que el trabajo debe iniciar de inmediato: “Estos movimientos tienen que reproducirse, tienen que crecer […] la responsabilidad debe ser ganar las mesas electorales, no distraernos de más nada que no sea ganar la mesa”.

Secretaría de Comunicaciones

Fuerza del Pueblo