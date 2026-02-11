Instan a miembros de Fuerza del Pueblo a seguir trabajando sin descanso por unidad y fortalecimiento del partido

Por Jose Primo Antonio

A casa llena la Fuerza del Pueblo (FP) celebró una Asamblea la noche de este martes en su local de la Circunscripción Uno de Santo Domingo Este, encabezada por el presidente de ese organismo, Luis Hernández.

Entre otros temas, en el encuentro se trataron asuntos relacionados con el proceso de cedulación, la unidad y el fortalecimiento del partido.

Al agotar un turno en la Asamblea, Nathanael Concepción, Supervisor de la Fuerza del Pueblo en SDE, miembro de la Dirección Política y titular de la Secretaria de Formación Política del partido, hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando sin tregua para que todos los miembros de la Fuerza del Pueblo presten atención y estén preparados para el proceso de cedulación puesto en marcha por la Junta Central Electoral.

Asimismo, Concepción instó a los presentes en la concurrida Asamblea seguir trabajando sin descanso por la unidad, el mayor fortalecimiento del partido, y no desvanecer en ningún momento, pensando que por el gran apoyo de la población y su notable crecimiento, la Fuerza del Pueblo debe sentarse a esperar las elecciones del 2028.

Además de Luis Hernández y Nathanael Concepción, estuvieron presentes en la Asamblea Norma Molina, vicepresidenta de la Circunscripción Uno de la FP en SDE, Anibelka Rodríguez, regidora del partido en el municipio, y el ex diputado Redhames Fortuna, miembro de la Dirección Central de la organización política.

También Julio Romero, secretario general en la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, Fabián Taveras, del Sector Externo del partido, Ramón Reví, enlace de la FP en la Circunscripción Uno, Perfecto Acosta, Fiscal del partido, el ex diputado Elvis Fulgencio ( Pilo) , e Ignacio Pérez, miembro de la Dirección Ejecutiva de la demarcación, quien fungió como maestro de ceremonia en la concurrida Asamblea.