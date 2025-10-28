Instó a la ONU a cumplir su misión para poner fin a los conflictos que matan a personas inocentes

Fuente externa

Santo Domingo, RD, .- El presidente del Frente Barrial y Comunal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fausto Herrera Catalino, envió una carta pública al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que solicitó que se cumpla la misión de un mejor destino para la humanidad.

En la misiva, expresó lo siguiente:

«Me dirijo a usted en referencia a su Mensaje con motivo del Día de las Naciones Unidas, en el cual destacó la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de trabajar juntos para abordar los desafíos globales. Asimismo, precisó que la ONU es más que una institución, es una promesa viva. Para que esta afirmación se valide, observó, es necesario construir ‘una comunidad de destino para la humanidad’.

Las generaciones presentes no se inspiran con los conflictos que matan a personas inocentes. Tampoco les produce esperanza la crisis climática y los desastres en curso asociados al calentamiento global. Además, los daños causados por las tecnologías, como la pérdida de empleos, la desinformación y la manipulación, la adicción y los problemas de salud mental, el impacto ambiental, la desigualdad y la brecha digital, entre otros, son motivo de preocupación.

Exhorto para trabajar desde la ONU en desarrollar tecnologías que sean seguras, éticas y beneficiosas para toda la humanidad, lo que es una tarea prioritaria. La renovación institucional de la ONU es pertinente y debe incluir el fortalecimiento del multilateralismo, la reforma de la gobernanza global, la incorporación de nuevas tecnologías, el diálogo con actores sociales y la mejora de la capacidad de respuesta.

Herrera Catalino, le recordó al señor Secretario General de la ONU que América Latina sigue

siendo una región comprometida con la paz y la cooperación, al citar sus propias palabras:

“La paz es la salida a todas las crisis actuales y, sin embargo, es lo que más nos falta”.