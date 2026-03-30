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Santo Domingo.– El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) recibió la visita del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, junto a miembros de ese alto órgano, en un encuentro encabezado por el rector Jimmy Rosario Bernard, con el propósito de fortalecer la cooperación interinstitucional.

Rosario Bernard valoró la iniciativa como un paso significativo hacia la integración de la tecnología en los procesos institucionales del sistema judicial.

“Este tipo de colaboración fortalece la transformación digital del país y crea sinergias que impactan directamente en la formación de talento y en la eficiencia del Estado”, expresó el rector.

Durante la reunión, ambas entidades acordaron avanzar en la formalización de un acuerdo de colaboración estratégica orientado a impulsar iniciativas conjuntas en formación, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional.

Como parte de este acercamiento, el ITLA ofrecerá apoyo al Tribunal Constitucional mediante asesoría técnica para el desarrollo y modernización de sus estructuras, así como en la capacitación de su personal en áreas clave como ciberseguridad, redes de información y desarrollo de soluciones tecnológicas.

De su lado, el Tribunal Constitucional se comprometió a establecer mecanismos que faciliten y agilicen procesos relacionados con certificaciones y otros servicios requeridos por estudiantes, docentes y personal administrativo del ITLA, contribuyendo a una gestión más eficiente.

En el encuentro participaron funcionarios y equipos técnicos de ambas instituciones, quienes abordaron temas vinculados a innovación, seguridad digital y optimización de procesos, dejando sentadas las bases para el desarrollo de futuras iniciativas conjuntas de impacto nacional.