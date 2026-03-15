Por Joselito Feliz

Santo Domingo.– Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que el pueblo dominicano está profundamente desilusionado, desengañado y desamparado por el gobierno del PRM, y que tiene en el partido morado de la estrella amarilla su esperanza, bajo el razonamiento colectivo de que “con el PLD se vivía mejor”.

“Ahora el pueblo dominicano se siente indefenso ante un gobierno cuya prioridad es completamente ajena a las necesidades del pueblo. Por eso tiene su mirada puesta en el Partido de la Liberación Dominicana, acuñando ahora la expresión: ‘Para volver a vivir bien tiene que ser con el PLD’”, expresó Pujols.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante los actos de inauguración de dos locales del PLD, uno en el distrito municipal Pantoja y otro en el municipio Los Alcarrizos, ambos en la provincia Santo Domingo, actividades que encabezó la tarde-noche del sábado junto a dirigentes nacionales, provinciales y municipales de la organización.

Durante los actos, dirigentes y militantes del PLD participaron de manera entusiasta en las actividades. Asimismo, se produjeron intervenciones de la dirigencia local y la juramentación de los equipos de Equidad y Género, Juventud y Comunitario, encabezada por el propio Pujols como parte del fortalecimiento de la estructura partidaria en la zona.

En el acto realizado en Pantoja participaron el presidente del distrito municipal, Joan Ortiz; la presidenta provincial del PLD en Santo Domingo, Cristina Lizardo; y Margarita Pimentel, enlace de las circunscripciones 4 y 5 de esta demarcación.

Mientras que en la actividad celebrada en Los Alcarrizos intervinieron el vicepresidente de la Circunscripción número 5, Jhonny Alberto Polanco Blanco, y el presidente municipal del partido en esa demarcación, Juan Frías.

Pujols explicó que la apertura de locales forma parte de un proceso de reorganización territorial que desarrolla el PLD en todo el país, con el objetivo de fortalecer la militancia y dinamizar el trabajo político en contacto directo con las comunidades.

“El partido está inaugurando locales en todos los municipios y provincias importantes del país. Hace unos días realizamos recorridos en la región Sur y aquí, en la provincia Santo Domingo, prácticamente todos los municipios tienen sus locales abiertos”, expresó.

Agregó que dentro de la organización existe entusiasmo y compromiso de parte de la militancia, lo que —según afirmó— coloca al PLD en una posición favorable de cara al futuro.

“Hay mucho entusiasmo y compromiso de parte de la militancia del PLD. Estamos en un buen momento y nos estamos preparando para ganar”, afirmó.

En sus palabras, Pujols explicó que el partido trabaja para sintonizar con los anhelos de la población, implementando una línea organizativa y electoral basada en el contacto directo con las comunidades, la movilización de su liderazgo en cada rincón del país y la apertura o remozamiento de sus locales.

“Un local del PLD no es solo una edificación con los colores y la simbología del partido; es un espacio vivo donde los miembros y dirigentes se reúnen para realizar su trabajo, planificar acciones y orientar al pueblo dominicano de cara a la batalla electoral que se avecina”, indicó.

También apeló a uno de los principios que rigen la organización, enarbolado por su líder histórico, el profesor Juan Bosch: la unidad partidaria.

“Actuemos con unidad. Cualquier tipo de diferencia que se tenga con un compañero o compañera es mínima, porque sobre todas las cosas somos hermanos de lucha y de batalla; por tanto, no debemos distraernos”, sostuvo.

Pujols adelantó que el Partido de la Liberación Dominicana continuará el proceso iniciado con la reunión del Comité Central del pasado 22 de febrero, con miras a escoger un candidato o candidata presidencial para competir y ganar las elecciones de 2028.

En ese contexto, advirtió sobre campañas de sectores adversarios que, según dijo, buscan crear confusión en torno a supuestas alianzas políticas del PLD.

“La única alianza que ha tenido el PLD y seguirá teniendo es con el pueblo dominicano, porque su dolor es el nuestro. El PLD está de pie; tendremos candidato presidencial y candidatos a todos los niveles para representar de verdad al pueblo dominicano”, afirmó.

El secretario general del PLD dijo sentirse regocijado con la apertura de estos locales, espacios que estarán al servicio de la comunidad y donde los dirigentes y militantes realizarán sus reuniones y encuentros.

Asimismo, explicó que la apertura y funcionamiento de los locales es una tarea conjunta entre las direcciones de los distritos municipales, los municipios y la dirección partidaria.

Posición sobre combustibles y alimentos

Al referirse a la situación económica del país, Pujols indicó que el equipo técnico del PLD evaluará el contexto actual, especialmente ante posibles presiones en los precios de los combustibles y de los alimentos.

“Lo que nos preocupa es que el gobierno ha actuado con mucha indiferencia frente a presiones que sabemos que pueden existir en torno a los precios de los combustibles. También es espantosa la situación que hay a nivel nacional desde hace años con el precio de los alimentos”, manifestó.

Indicó que el partido fijará una posición oficial sobre estos temas una vez su equipo técnico concluya el análisis correspondiente.