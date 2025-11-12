Por Omar Liriano

Santo Domingo, R.D. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó su profunda preocupación ante el apagón que afectó a todo el territorio nacional el pasado 11 de noviembre, dejando sin electricidad a hospitales, escuelas, comercios, sistemas de transporte y hogares en toda la República Dominicana.

En una declaración oficial firmada por el secretario general de la organización política, Antonio Florián, Fuerza del Pueblo condenó la situación, calificándola como una consecuencia directa de “la evidente falta de previsión y gestión del actual Gobierno”. La organización aseguró que lo ocurrido refleja un “grave deterioro del sistema eléctrico nacional, producto de la ineficiencia, el descuido y la improvisación” con que, a su juicio, se ha manejado el sector energético en el país.

“El pueblo dominicano merece respuestas claras y responsables. No es aceptable que en pleno siglo XXI un país como el nuestro continúe padeciendo apagones nacionales, mientras las autoridades insisten en discursos de progreso que no se reflejan en la realidad”, señala el comunicado.

Un informe técnico emitido por la Secretaría de Energía del partido detalla que el evento se originó a las 13:23 horas por un error humano al operar manualmente cuchillas en la Subestación 138/69kV San Pedro de Macorís (SPMI), lo que derivó en una falla no contenida adecuadamente por la infraestructura.

La falta de un sistema de protección diferencial de barra, considerado el mecanismo más rápido y seguro para aislar este tipo de fallas, permitió la propagación del evento. Además, el informe subraya que la salida en cascada de 591.7 MW no debería haber colapsado el sistema, dado que en otras ocasiones el SENI ha soportado pérdidas superiores a 1,400 MW. Sin embargo, la descoordinación entre generadores, la ausencia de regulación primaria y secundaria de frecuencia, y la inexperiencia operativa, impidieron la recuperación del sistema.

También se advierte que un abastecimiento de casi un 40% con Energías Renovables No Convencionales (ERNC), sin estructuras que aporten resiliencia, influyó negativamente en la estabilidad del SENI durante la emergencia.

De manera particularmente alarmante, el informe técnico resalta que la falta de técnicos calificados y la ausencia de un aprendizaje continuo dentro del personal operativo contribuyeron significativamente a la lentitud en la respuesta al evento, logrando apenas un 25% de la demanda abastecida a las 18:00 horas, cinco horas después del apagón. Esta situación evidencia serias debilidades en la capacidad de reacción del sistema eléctrico nacional ante emergencias de gran magnitud.

Ante la magnitud del apagón, Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno la adopción de medidas concretas y urgentes. Entre estas demandas se incluye “una investigación transparente sobre las causas del fallo”, así como “la identificación y sanción de los responsables técnicos y administrativos”, y “la presentación de un plan real para garantizar la estabilidad energética del país”, con miras a evitar que situaciones como esta se repitan y continúen afectando la vida cotidiana de millones de dominicanos.

El partido cerró su declaración con un llamado a la responsabilidad institucional, subrayando que “la República Dominicana necesita gestión, planificación y responsabilidad, no excusas ni justificaciones”, en referencia a lo que consideran una gestión deficiente por parte de las autoridades en el manejo del sistema eléctrico nacional.

Secretaría de Comunicaciones

Fuerza del Pueblo