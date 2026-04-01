Lavrov: el orden mundial se encuentra en un «completo desmontaje»

teleSUR.-Durante una reunión del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que actualmente el mundo se encuentra «en medio de un completo derrumbe del antiguo orden mundial».

El canciller ruso explicó que el nuevo orden mundial emergente implica la necesidad de derribar el antiguo: «Estamos en medio de una reestructuración del orden global, que esperamos conduzca al establecimiento de un mundo multipolar sostenible y justo. Pero por ahora, esta transformación parece más bien un desmontaje en todos los sentidos de la palabra».

El ministro ruso añadió que la lucha por puestos de liderazgo en el nuevo mundo es «extremadamente intensa: es una cuestión de vida o muerte. Esto lo vemos casi todos los días».

Estado Venezolano y Poder Profundo-EEUU Post 3 De Enero 2026 El canciller ruso lamentó que el derecho internacional siga siendo pisoteado. «Los factores restrictivos que han garantizado un orden relativamente estable durante décadas son cada vez más escasos», aseveró, señalando un deterioro en las normas que rigen las relaciones entre las naciones.

Respecto a las relaciones de Rusia con las naciones occidentales, Lavrov indicó que Moscú está dispuesta al diálogo, «pero desde luego no perseguirá a nadie»: «Lo importante aquí es defender firmemente nuestros intereses nacionales. Mantendremos la puerta abierta al diálogo y a posibles acuerdos, pero solo sobre una base estrictamente igualitaria y mutuamente beneficiosa».

El canciller precisó que Rusia decidirá por sí misma «cómo responder a cualquier idea que puedan plantear las élites occidentales».

Asimismo, destacó que los países BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) se están convirtiendo en blanco de una agresiva oposición por parte de quienes están acostumbrados a vivir a costa de otros: «En esencia, no solo Rusia y China, sino también otros Estados miembros de los BRICS y la OCS, así como todos los centros de poder y desarrollo más o menos independientes, se están convirtiendo en blanco de una agresiva oposición por parte de quienes están acostumbrados a verse a sí mismos como hegemonías».

Conflicto en Oriente Medio y mediación rusa

En relación con la situación en Oriente Medio, Lavrov calificó de inaceptable el uso de la fuerza militar contra civiles e infraestructuras civiles «dondequiera que se encuentren, ya sea enIrán o en los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo», destacando que algunos países «han perdido el rumbo» al declarar derechos sobre territorios sin ningún fundamento jurídico. En tal sentido, el máximo diplomático de Rusia subrayó que Moscú exige el fin inmediato de la agresión estadounidense e israelí contra Irán.

Por otra parte, el canciller ruso denunció una campaña impulsada por Estados Unidos e Israel, con la que intentan impedir la normalización de las relaciones entre Irán y sus vecinos, e incluso poner a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo en contra de Irán.

Lavrov calificó de «deshonestos» los intentos de Estados Unidos de utilizar las negociaciones como pretexto para la agresión contra Irán. En la misma línea, precisó que Moscú está dispuesto a ofrecer mediación y otras formas de asistencia para ayudar a que la situación vuelva a la senda política y diplomática.