Leonel Fernandez (FP) Francisco Javier (PLD) y Yayo Sanz Lovatón (PRM) se enfrentarán en el 2028

Por Jacobo Colón

Luego de terminado el proceso electoral del año 2024 en el cual resultó electo en primera vuelta Luis Abinader, el panorama político en la república dominicana siguió con los mismos niveles de activismo exhibidos en la campaña electoral.

¿A qué se debe el hecho a que faltando más de 3 años para las elecciones presidenciales del 2028 ya estemos enfrascados en un disimulado y sigiloso activismo electoral?

Son muchos los factores, pero sin lugar a dudas el más importante es el impedimento constitucional del presidente Luis Abinader, además de las reuniones que realizó con los precandidatos presidenciales del PRM, que es donde más movimientos internos pueden observarse.

En el PLD se da como un hecho que el candidato de ese partido a la presidencia de la republica será Francisco Javier García, por ser la persona de mas experiencia política, perfil presidencial y recursos económicos.

En la Fuerza del Pueblo Leonel es el candidato indiscutible, por más que se quiera distraer con Omar Fernández.

El escenario electoral y la primacía de la opinión pública estará enfocada en los diferentes precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por la gran cantidad de precandidatos, por los niveles de enfrentamiento y por lo parejo que se ven todos en las encuestas reales.

El tiempo es el mejor aliado para precandidatos como Yayo Sanz, Wellington Arnaud y Carolina Mejia debido a que precandidatos como David Collado y Guido Gómez Mazara tienen más de 5 años acariciando la idea de presidir la boleta presidencial del PRM.

Carolina Mejía no ha sido una mala Alcaldesa, pero no ha tenido una gestión brillante ni grandes logros que exhibir, por lo que entendemos que el PRM no cometería el error de llevarla de candidata, además de que la cercanía familiar con Hipólito Mejia terminaría afectándola a lo interno y externo.

Wellington Arnaud llegó a la función pública con la mala impronta de que su designación significó la vulneración de la ley, es de todos conocidos que no llenaba los requisitos para dirigir INAPA la población recuerda que la ley se modificó para colocarlo al frente de la institución que dirige. Sin contar con algunos escándalos relacionados con licitaciones que dejaron mal sabor.

Guido Gómez Mazara carece de base de sustentación en el PRM, perdió demasiado tiempo peleando con Miguel Vargas Maldonado en el PRD y muchos Perremeístas entienden que es un advenedizo.

Por otro lado, está el actual director de aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) el cual es visto como uno de los principales representantes y fieles colaboradores del presidente Luis Abinader. Además la población percibe que ha realizado una labor extraordinaria al frente de la Dirección General de Aduanas.

Por los conflictos de intereses, impuestos aduanales que laceran los bolsillos empresariales que maneja la Dirección de Aduanas, es muy difícil mantener buenas relaciones con sectores empresariales y políticos al mismo tiempo y Yayo Sanz lo ha logrado.

Con esto ha demostrado tener las condiciones necesarias para administrar cualquier institución pública, sin contar que en su labor como administrador no ha habido el más mínimo escándalo de corrupción, que posee un espíritu conciliador y una muestra de ser un excelente gerente.

David Collado se perfila como un candidato fuerte, con más tiempo aspirando, demostró buen manejo en la alcaldía y en Turismo, pero se siente lejos de la base, algunos dicen que se pierde en Guachupita, Los Guandules o la Ciénaga.

Si las primarias en el PRM fueran en el mes de mayo 2025 David sería el candidato, pero falta mucho tiempo para las elecciones y todo dependerá de hacia donde se inclinen los precandidatos que se quedarán en el camino, no todos llegarán hasta el final.

Me atrevo a vaticinar que la lucha será cerrada entre David y Yayo, algunos que me leen deben saber que estoy proyectando el escenario hacia el año 2027, nunca en este momento.

Y de los dos el que más apoyo tendría de los demás precandidatos es Eduardo Sanz Lovatón y aunque Luis Abinader pregone a los 4 vientos su imparcialidad, la base de ese partido y sus seguidores votaran por Eduardo Sanz Lovatón.

El escenario hacia el 2028 está claro, Francisco Javier por el PLD, Leonel Fernandez FP, Eduardo Sanz por el PRM.

Hagan sus apuestas y guarden este escrito.