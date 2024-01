¡¡¡Licey campeón..!!!

Por William Perdomo

Los Tigres del Licey se apoderaron del título de campeón de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) y retuvieron su corona, al derrotar este sábado a las Estrellas Orientales 3-2 en un séptimo y decisivo partido en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís y ahora van por segundo año seguido a representar al país en la Serie del Caribe 2024 que será en Miami, Estados Unidos del 1 al 9 de febrero.

Tres carreras en el tercer episodio y un pitcheo que soportó los ataques orientales fueron decisivos para el Licey, que tuvieron a Jairo Asencio salvando el juego con un noveno episodio perfecto.

Gustavo Núñez, con un sencillo y dobles corridos de Dawel Lugo y Ramón Hernández produjeron las tres carreras azules, las decisivas para llevarse el título del torneo dedicado a la cronista Onfalia Morillo.

Núñez, quien «no es un profeta en su tierra» con este título del Licey por ser nativo petromacorisano, fue escogido Jugador Más Valioso de la Final con 36 votos.

Es la corona número 24 para los ganadores que logran campeonatos seguidos por primera vez desde que alcanzaron tres seguidos en las temporadas 1982-83, 1983-84 y 1984-85. Los Leones del Escogido habían sido los últimos en repetir en las estaciones de 2011-12 y 2012-13.

Con ese total de campeonato el conjunto añil, consolida su supremacía como el equipo con más series finales ganadas en la pelota dominicana, seguidos por las Águilas Cibaeñas con 22, Leones del Escogido con 16, Estrellas Orientales 3, Toros del Este 3 y Gigantes del Cibao 2.

EQUIPOS CAMPEONES EN LA HISTORIA (LIDOM)

Tigres del Licey: 24

(1951, 1953, 1958-59, 1963-64, 1969-70, 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1990-91, 1993-94, 1998-99, 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2008-09, 2013-14, 2016-17, 2022-23, 2023-24)

Águilas Cibaeñas: 22

(1952, 1964-65, 1966-67, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1985-86, 1986-87, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2017-18, 2020-21)

Leones del Escogido: 16

(1955-56, 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1968-69, 1980-81, 1981-82, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2015-16)

Estrellas Orientales: 3

(1954, 1967-68, 2018-19)

Toros del Este: 3

(1994-95, 2010-11, 2019-20)

Gigantes del Cibao: 2

(2014-15, 2021-22)

Es la novena ocasión que la Serie Final (de siete partidos) del béisbol dominicano que se decide en un séptimo duelo, tres de esas ganadas por los Tigres, con el triunfo de esta noche.

Los Tigres comenzaron con dos derrotas en su contra y se recuperaron para ganar los siguientes tres juegos, caer en el sexto y visitar el Tetelo Vargas para efectuar este séptimo y decisivo partido de «vida o muerte», dónde obtuvieron la corona.

Los bengaleses de esa manera se convirtieron en apenas el segundo equipo que remontó una fase final tras verse abajo con 0-2 cuando había sido pactada a un 7-4. En 30 ocasiones, solo las Águilas del torneo 2020-2021 lo habían logrado, cuando se impusieron a los Gigantes

Las Estrellas, que han visitado la final en 19 ocasiones buscaban en esta edición levantar su cuarto trofeo en este escenario. Han visitado la final tres veces en forma corrida y no han podido ganar ninguna de ellas.

El dirigente de los añiles, Gilbert Gómez, quien reemplazó a José Offerman como piloto se convierte en el más joven en ganar una final con solo 31 años y 10 meses, después de superar al hoy gerente de los bicampeones Audo Vicente,, que lo consiguió con el Escogido en la zafra 2012-2013 cuando tenía 32 años y seis meses.

DESARROLLO DEL JUEGO

El rally azul lo comenzó Sergio Alcántara con boleto del abridor Henry Sosa. Fue hecho out en segunda con toque de Emilio Bonifacio, quien llegó a la intermedia por error en tiro del shortstop José Barrero, para luego anotar por el segundo hit del juego de Gustavo Núñez.

Fue todo para Sosa, reemplazado por Román Méndez.

Fue poco lo que ofreció el nuevo lanzador oriental al tolerar doble de Dawel Lugo al prado izquierdo que remolcó a Núñez y Ranón Hernández disparó otro doble para empujar a Lugo con la tercera azul.

Mientras Brooks Hall alcanzó cuatro entradas y dos tercios, después de complicarse en un quinto episoido de una carrera para las Estrellas.

Las Estrellas marcaron una en esta quinta entrada por un “wild pitch” de Hall, quien se marchó tras dejar corredores en tercera y primera. Carlos Vargas entró a lanzar en su lugar y fue retirado con batazo profundo por el jardín central, con una brisa desfavorable para los bateadores.

En el séptimo, ante Cameron Gann, después de un out, las Estrellas se acercaron por la mínima con un doble de José Barrero, en el que imprimió velocidad para alcanzar la segunda y luego anotó por sencillo al prado central. Así terminó Gann su labor, sustituido por Jonathan Aro, que dominó con elevados de foul corridos a Dairon Blanco y a Raimel Tapia.

Andy Otero realizó una excelente labor de relevo de cinco entradas y un tercio en las que enfrentó solo dos bateadores por encima del mínimo, le dieron dos hits y ponchó a dos.

El Licey conectó tres carreras, siete hits sin error y las Estrellas, dos carreras, seis hits y una carrera.

Antes que Asencio, el derecho Jean Carlos Mejía tuvo un relevo perfecto en el octavo al ponchar a sus tres rivales, Robinson Canó y Lewin Díaz, ambos zurdos y luego a Miguel Sanó.

El partido lo ganó Jonathan Aro (1-1; 1.69) y perdió Henry Sosa (0-1; 3.60) con Jairo Asencio saliendo con su segundo salvamento.

Desde el primero de febrero y hasta el nueve, los bengaleses representarán al país y buscarán defender su corona en la Serie del Caribe que tendrá lugar en la ciudad de Miami, una de las pocas hazañas que faltan en la historia centenaria de este club.

Los partidos serán celebrados en el Estadio IonPark con la participación de representantes de República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela, Curazao, Nicaragua y Panamá.

Calendario de los juegos de República Dominicana en la Serie del Caribe

1 de febrero: Vs. Venezuela (RD Home Club)

2 de febrero: Vs. Nicaragua (RD Visitante)

3 de febrero: Vs. Puerto Rico (RD Visitante)

4 de febrero: Vs. México (RD Home Club)

5 de febrero: Libre

6 de febrero: Vs. Curazao (RD Home Club)

7 de febrero: Vs. Panamá (RD Visitante)

Los días 8 y 9 del torneo de febrero serán la semifinal y final de la Serie del Caribe 2024, respectivamente.