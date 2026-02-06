Llavería declara a SDE “quebrado” en símbolos patrios y gestión municipal

Fuente externa

Santo Domingo Este. – El presidente del movimiento Alfa y Comunitario, Plinio Llavería, reaccionó este viernes ante la desaparición de las banderas nacionales que tradicionalmente ondeaban en las grandes astas ubicadas en las entradas y salidas del municipio, situación que atribuye a la actual gestión municipal.

Llavería afirmó que, desde la llegada de las nuevas autoridades al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, los símbolos patrios han dejado de colocarse en esos espacios emblemáticos, lo que, a su juicio, no solo evidencia abandono, sino también un desconocimiento de la Ley 210-19 sobre el uso de los símbolos patrios.

Recordó que dicha legislación establece sanciones que van desde 15 días hasta tres meses de prisión por el ultraje o mal uso de los símbolos nacionales, al considerar estas acciones como actos irreverentes.

“Todo parece indicar que los recursos del municipio no alcanzan ni siquiera para adquirir las banderas nacionales y rendir el debido culto a nuestros símbolos”, expresó Llavería, al calificar la situación como “vergonzosa”.

El dirigente comunitario sostuvo que, ante esta realidad, los ciudadanos de Santo Domingo Este tendrán que organizarse para asumir el esfuerzo de reunir los recursos necesarios y dotar nuevamente al municipio mas grande de sus banderas.

“La dignidad de la patria no puede quebrarse junto con la mala gestión municipal”, concluyó.