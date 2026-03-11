Luis Alberto destaca el trabajo y liderazgo de Francisco Javier García como garantía de triunfo del PLD

Por Joselito Feliz

Santo Domingo.– El dirigente político Luis Alberto afirmó que el éxito de cualquier proyecto político depende del trabajo, la disciplina y la dirección con que se conduzca, al resaltar el posicionamiento alcanzado por Francisco Javier García dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Luis Alberto explicó que, aunque muchos compañeros no se consideren veteranos en procesos electorales, tienen claro que las victorias se construyen con organización, constancia y determinación.

En ese sentido, sostuvo que el posicionamiento que hoy tiene Francisco Javier dentro del partido no es casualidad, sino el resultado de su capacidad, preparación y su trayectoria desde los inicios del PLD, así como de su lealtad y su trabajo político permanente.

“El posicionamiento que hoy tiene Francisco Javier como número uno responde a su capacidad, a su formación y a la constancia con la que ha decidido asumir esta carrera política”, expresó.

El dirigente peledeísta aseguró que la militancia no solo busca un candidato, sino un líder con la capacidad de conducir los destinos del país.

“Nosotros no queremos solo un candidato; queremos un presidente que dirija la República Dominicana. Francisco Javier será el papá de los dirigentes del PLD”, afirmó.

Al concluir el encuentro, Luis Alberto llamó a los compañeros y compañeras del PLD a continuar trabajando con más fuerza para consolidar el proyecto político que encabeza Francisco Javier García y transformar la esperanza de la militancia en una victoria electoral.