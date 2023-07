Mano a mano de Amado Díaz demuestra será próximo senador provincia Santo Domingo

En las continuaciones de las actividades, para ser el próximo senador de la provincia Santo Domingo, el diputado Amado Díaz, realizó un recorrido mano a mano que se transformó en una multitudinaria marcha caravana en el sector Los Mameyes y zonas aledañas, en Santo Domingo Este.

La jornada realizada la tarde del sábado 29 de julio, partió de la explanada de Los Astillero Navales, en el referido sector, donde se sumaron cientos de activistas, dirigentes y simpatizantes perremeistas.

En la actividad, quedó demostrada la popularidad y simpatía que cuenta Amado Díaz para convertirse en el próximo senador de la provincia Santo Domingo.

Los vecinos del sector se aparcaban en las aceras y en las puertas de sus viviendas para estrechar las manos de Amado Díaz y confirmar el apoyo a su candidatura al Senador.

“Continuaremos casa por casa llevando nuestra propuesta a la Senaduría de la provincia Santo Domingo, con la seguridad de llevar verdaderas soluciones en esta jurisdicciòn”, dijo Amado Díaz.

En la gran manifestación Amado Díaz estuvo acompañado de varios aspirantes a diputados y regidores por el PRM, demostrado que cuenta con el apoyo de los lideres zonales.

Amado Díaz, actual diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la circunscripción número uno en Santo Domingo Este, es conocido en la Cámara de Diputados por importantes iniciativas parlamentarias, como el no cobro de reinscripciones en los colegios privados y universidades, así como muchos otros proyectos importantes.

Amado Díaz ha prometido que desde el Senado buscará soluciones urgentes a las necesidades que amerita la provincia Santo Domingo.

“Conozco cada una de dolencias de esta provincia, y me convertiré en un gestor para las soluciones de ellas, porque soy de aquí, vivo aquí, no me mudaré de aquí”, reiteró Amado Díaz.

Sus aspiraciones por la candidatura a senador por el PRM, en la provincia Santo Domingo, para el periodo 2024-2028, se ha convertido en la más populosa a lo interno y fuera de su organización política.

NOTICIA RELACIOINADA: